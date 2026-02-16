گزارش لاکروا از شب خونین تهران و نامه‌های فیگارو از زندگی روزمره در خمین، دو چهرۀ متفاوت از جامعه‌ای را ترسیم می‌کنند که پس از موج بی‌سابقۀ خشونت، از خیابان به سکوتی اجباری رانده شده اما ارادۀ تغییر در آن خاموش نشده است

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

در روزهایی که ایران هنوز زیر سایۀ سرکوب خونین اعتراض‌های ژانویه به‌سر می‌برد، دو روایت منتشرشده در مطبوعات فرانسه - یکی گزارش میدانی لاکروا از تهران و دیگری مجموعه «نامه‌هایی از ایران» در فیگارو - تصویری انسانی و بی‌واسطه از حال‌وهوای جامعه‌ای ارائه می‌دهند که همزمان با خشونت حکومتی، به جستجوی راهی برای بقا و امید و ساختن آینده ادامه می‌دهد. این دو روایت، اگرچه از زاویه‌هایی متفاوت نوشته شده‌اند، در یک نقطۀ مشترک به هم می‌رسند: تداوم اراده‌ای که حتی زیر فشار سرکوب خونین نیز خاموش نشده است.

شبی که خیابان‌ها به میدان گلوله تبدیل شد

در گزارش لاکروا، خبرنگار این روزنامه در تهران داستان «کاوه» و دخترش «مهسان» را روایت می‌کند : پدر و دختری که در شب هشتم تا نهم ژانویه، همراه هزاران نفر دیگر به خیابان آمدند. آن شب، یکی از خونبارترین لحظات اعتراض‌های اخیر رقم خورد. نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم و خشونتی کم‌سابقه تجمع‌ها را سرکوب کردند، ده‌ها هزار نفر را کشتند یا زخمی کردند و موجی از بازداشت‌های سراسری را آغاز کردند.

کاوه، بازنشستۀ ۶۰ ساله، به یاد می‌آورد که چگونه دست در دست دخترش از خانه‌شان در خیابان شریعتی به سوی پاسداران رفتند؛ جایی که جمعیت هر لحظه فشرده‌تر می‌شد. اما امیدی که در نگاه معترضان موج می‌زد، خیلی زود جای خود را به ترس داد. صدای تیراندازی، دود و دویدن مردم در تاریکی خیابان‌ها، صحنه‌ای بود که به‌گفتۀ او «در چند دقیقه همه‌چیز را تغییر داد». گلوله‌ای که به پایش اصابت کرد، او را به زمین انداخت؛ لحظه‌ای که دخترش با دیدن او با وحشت فریاد زد: «بابا...».

آنها به بیمارستان نرفتند؛ زیرا به گفتۀ مهسان «بیمارستان‌ها امن نبودند». قطع ارتباطات و ترس از بازداشت، آنها را واداشت تا با کمک یک پزشک معتمد در خانه درمان شوند. تجربه آن شب، به‌گفتۀ مهسان، بیش از هر چیز احساس خشم و عزم را در او تقویت کرده است. او می گوید : «آنچه رخ داد، یک جنایت سازمان‌یافته بود» و بر «تنفر من از جمهوری اسلامی» افزود.

کاوه می‌گوید انگیزۀ اصلی‌اش برای حضور در خیابان، آینده دخترش بوده است. او پیش از درگذشت همسرش به دلیل ابتلا به سزطان بارها با مهسان درباره امکان ساختن زندگی در ایران گفتگو کرده بود : تلاشی که حتی با کوشش برای فرستادن دخترش به خارج از کشور نیز به نتیجه نرسید. او می گوید : «می‌خواستم هرچند اندک، کاری بکنم تا این کشور برای نسل جوان بهتر شود.»

به باور او، سکوت در برابر سرکوب ممکن نیست: «در این مبارزه همه مسئولیم. درد من در برابر خانواده‌هایی که فرزندشان را از دست داده‌اند یا جوانانی که در زندان‌اند، هیچ است. وقتی صداهایمان یکی شود، اثرگذارتر است.»