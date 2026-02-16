ارژنگ امیرفضلی: تن نمی‌دهم به کارهایی که روی خون شهروندانم راه بروم ارژنگ امیرفضلی در گفت‌و‌گو با اپک تایمز از دلایلش برای کناره‌گیری از بازیگری بعد از خیزش مهسا گفت. او همچنین نظرش از امیدواری به آینده را به اشتراک گذاشت.

ارژنگ امیرفضلی در گفت‌و‌گو با اپک تایمز از دلایلش برای کناره‌گیری از بازیگری بعد از خیزش مهسا گفت. او همچنین نظرش از امیدواری به آینده را به اشتراک گذاشت.

