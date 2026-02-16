این جوان پس از حدود یک ماه بازداشت در «زندان تهران بزرگ»، به‌تازگی همراه با ۵۰ معترض دیگر به زندان قزلحصار منتقل شد.

کریمی به کمک مجروحان رفت، اما بلافاصله ماموران پای او را با گلوله ساچمه‌ای هدف قرار دادند و همراه با دو زن مجروح، دستگیرش کردند.

کریمی ۱۶ دی هنگام بازگشت از محل کارش، در محله هنگام تهران با دو زن مجروح روبه‌رو شد که گلوله نیروهای سرکوب به پایشان اصابت کرده بود.

او پدر یک کودک خردسال است و پیش‌تر به‌عنوان پیک موتوری در شرق تهران کار می‌کرد.

طبق اطلاعات رسیده، ابوالفضل کریمی در تماس با خانواده از اعتراف اجباری تحت ضرب و شتم و شکنجه خبر داده است.

منابع آگاه دوشنبه ۲۷ بهمن به ایران‌اینترنشنال گفتند صلواتی برای معترضان در گروه‌های ۱۴ نفره به شکل هم‌زمان جلسات محاکمه آنلاین برگزار می‌کند.

ایران اینترنشنال - اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال از برگزاری محاکمه‌های دسته‌جمعی و آنلاین بازداشت‌شدگان انقلاب ملی حکایت دارد. بر اساس گزارش‌ها، ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، در جریان محاکمه آنلاین برای دست‌کم ۱۴ معترض، از جمله ابوالفضل کریمی، حکم اعدام صادر کرده است.

او در تماس تلفنی با خانواده‌اش گفت بدون مداوای زخم‌هایش، تحت شکنجه قرار گرفته و در حالی‌ که چشمانش بسته بوده، مجبور به امضای برگه اعترافاتی علیه خود شده است.

در روزهای اخیر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روند محاکمه و صدور احکام اعدام برای معترضان انقلاب ملی ایرانیان را شدت بخشیده است.

ایران‌اینترنشنال ۲۶ بهمن گزارش داد دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای محمدامین بیگلری، جوان ۱۹ ساله‌، به اتهام «محاربه» حکم اعدام صادر کرده و پرونده اکنون به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

بیگلری ۱۸ دی در خیابان دماوند تهران بازداشت شده بود.

مادر این جوان که تک‌فرزند خانواده است، فوت کرده؛ پدر او نیز تا مدت‌ها از سرنوشت پسرش بی‌اطلاع بود و حتی در میان پیکرهای کهریزک به دنبال نشانی از او می‌گشت.

در نهایت، پس از گذشت سه هفته به پدرش اطلاع دادند او بازداشت شده است.

قوه قضاییه ۲۵ بهمن از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده احسان حسینی‌پور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری، سه معترض بازداشت‌شده، با اتهام‌هایی مانند «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت و مشارکت در قتل» خبر داد.

اتهامات دیگر آن‌ها «اجتماع و تبانی جهت حضور و اقدام علیه امنیت داخلی کشور پیرو فراخوان‌های فضای مجازی معاندین، بالاخص رییس‌جمهور آمریکا و اسرائیل» اعلام شده است.

بر اساس گزارش‌ها، ده‌ها هزار نفر در جریان انقلاب ملی بازداشت شده‌اند و بسیاری از آن‌ها با اتهامات سنگین روبه‌رو هستند.

این در حالی است که برخی خانواده‌ها خبر داده‌اند تحت فشار نهادهای امنیتی از گفت‌وگو با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پرونده عزیزانشان منع شده‌اند.