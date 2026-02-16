Monday, Feb 16, 2026

صفحه نخست » قاضی صلواتی در دادگاهی آنلاین برای ۱۴ معترض حکم اعدام صادر کرد

1616.jpgایران اینترنشنال - اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال از برگزاری محاکمه‌های دسته‌جمعی و آنلاین بازداشت‌شدگان انقلاب ملی حکایت دارد. بر اساس گزارش‌ها، ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، در جریان محاکمه آنلاین برای دست‌کم ۱۴ معترض، از جمله ابوالفضل کریمی، حکم اعدام صادر کرده است.

منابع آگاه دوشنبه ۲۷ بهمن به ایران‌اینترنشنال گفتند صلواتی برای معترضان در گروه‌های ۱۴ نفره به شکل هم‌زمان جلسات محاکمه آنلاین برگزار می‌کند.

طبق اطلاعات رسیده، ابوالفضل کریمی در تماس با خانواده از اعتراف اجباری تحت ضرب و شتم و شکنجه خبر داده است.

او پدر یک کودک خردسال است و پیش‌تر به‌عنوان پیک موتوری در شرق تهران کار می‌کرد.

کریمی ۱۶ دی هنگام بازگشت از محل کارش، در محله هنگام تهران با دو زن مجروح روبه‌رو شد که گلوله نیروهای سرکوب به پایشان اصابت کرده بود.

مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال

کریمی به کمک مجروحان رفت، اما بلافاصله ماموران پای او را با گلوله ساچمه‌ای هدف قرار دادند و همراه با دو زن مجروح، دستگیرش کردند.

این جوان پس از حدود یک ماه بازداشت در «زندان تهران بزرگ»، به‌تازگی همراه با ۵۰ معترض دیگر به زندان قزلحصار منتقل شد.

او در تماس تلفنی با خانواده‌اش گفت بدون مداوای زخم‌هایش، تحت شکنجه قرار گرفته و در حالی‌ که چشمانش بسته بوده، مجبور به امضای برگه اعترافاتی علیه خود شده است.

در روزهای اخیر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روند محاکمه و صدور احکام اعدام برای معترضان انقلاب ملی ایرانیان را شدت بخشیده است.

ایران‌اینترنشنال ۲۶ بهمن گزارش داد دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای محمدامین بیگلری، جوان ۱۹ ساله‌، به اتهام «محاربه» حکم اعدام صادر کرده و پرونده اکنون به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

بیگلری ۱۸ دی در خیابان دماوند تهران بازداشت شده بود.

مادر این جوان که تک‌فرزند خانواده است، فوت کرده؛ پدر او نیز تا مدت‌ها از سرنوشت پسرش بی‌اطلاع بود و حتی در میان پیکرهای کهریزک به دنبال نشانی از او می‌گشت.

در نهایت، پس از گذشت سه هفته به پدرش اطلاع دادند او بازداشت شده است.

قوه قضاییه ۲۵ بهمن از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده احسان حسینی‌پور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری، سه معترض بازداشت‌شده، با اتهام‌هایی مانند «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت و مشارکت در قتل» خبر داد.

اتهامات دیگر آن‌ها «اجتماع و تبانی جهت حضور و اقدام علیه امنیت داخلی کشور پیرو فراخوان‌های فضای مجازی معاندین، بالاخص رییس‌جمهور آمریکا و اسرائیل» اعلام شده است.

بر اساس گزارش‌ها، ده‌ها هزار نفر در جریان انقلاب ملی بازداشت شده‌اند و بسیاری از آن‌ها با اتهامات سنگین روبه‌رو هستند.

این در حالی است که برخی خانواده‌ها خبر داده‌اند تحت فشار نهادهای امنیتی از گفت‌وگو با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پرونده عزیزانشان منع شده‌اند.

مطلب قبلی...
16topAA.jpg
ایران پس از قتل‌عام؛ دو روایت فرانسوی، یک حقیقت مشترک
مطلب بعدی...
1616.jpg
ویدیوی منتشر شده از سپاه پاسداران درست قبل از آغاز مذاکرات ژنو

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar16-2.jpg
فرانسیس هریسون همسر کسری ناجی خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی کیست؟
tv16-1.jpg
تصاویر نور پهلوی در تظاهرات لس آنجلس
oholic16.jpg
ادعای متفاوت پزشک حاضر در کالبدشکافی جفری اپستین از علت مرگ او در زندان
one16.jpg
درگذشت عنایت بخشی بازیگر نزدیک به حکومت در ۸۰ سالگی
tv16.jpg
حضور افراد سرشناس در تظاهرات همبستگی ۱۴ فوریه
goftar16-1.jpg
دیدار صمیمانه رضا پهلوی و مقام بلندپایه آلمانی در مونیخ
tv15.jpg
ژست های مغرضانه کریستین امانپور در مصاحبه با شاهزاده رضا پهلوی
onenews27.jpg
عبدالحسین سرداری؛ شیندلر ایران که شاهزاده از او یاد کرد، کیست؟

از سایت های دیگر

از فروشگاهفروشگاه پرچم شیر و خورشید دیدن کنید
برگزاری یک مسابقه خیلی عجیب در کره‌ جنوبی
روزی که فرانسه مقابل آمریکا ایستاد: از زبان یک عکس
رژیم‌های غذایی که به کاهش رشد تومورهای سرطانی کمک می‌کنند

پر بیننده ترین ها



tgbanner.jpg
ویدیوی وایرال هوش مصنوعی از درگیری فیزیکی تام کروز با برد پیت
gtv.jpg
ازدواج مرلین مونرو و آرتور میلر در سال ۱۹۵۶
goftar.jpg
از مونالیزای افغان تا سحر دولتشاهی؛ نمایشگاهی منحصربفرد در تهران
ch11.jpg
حضور میلیونی ایرانیان در تظاهرات خارج از کشور
daily.jpg
پاسخ ترامپ به سوال: می خواهید چه کسی در ایران قدرت را در دست بگیرید
kayhan.jpg
دوران محمدرضا شاهی؛ شاه و شهبانو در نروژ

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy