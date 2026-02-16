👈رادیو بین المللی فرانسه - سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران اعلام کرد که بر اساس گفت‌وگوهای انجام‌شده تا اکنون، موضع آمریکا در قبال پروندۀ هسته‌ای ایران به سمت «واقع‌بینانه‌تر» شدن حرکت کرده و تأکید کرد که تهران هم‌چنان خواستار آن است تا تحریم‌ها هر چه سریع‌تر لغو شوند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران، در پرسش‌وپاسخی ویدئویی که خبرگزاری ایرنا امروز دوشنبه ٢٧ بهمن‌ماه منتشر کرده، گفته‌است: «ارزیابی محتاطانه این است که بر اساس گفت‌وگوهایی که تا کنون در مسقط انجام شده، دست‌کم آن‌چه به ما گفته شده این است که موضع آمریکا دربارۀ موضوع هسته‌ای ایران به سمت موضعی واقع‌بینانه‌تر حرکت کرده‌است».

او افزود که «حقوق غیرقابل سلب ایران طبق معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به رسمیت شناخته شده‌است» و به «استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مصر هستیم».

بقایی هم‌چنین تأکید کرد که ایران بر لغو تحریم‌های طولانی آمریکا که بحران اقتصادی کشور را تشدید کرده، پافشاری دارد.

لاریجانی: نظارت بر تاسیسات هسته‌ایِ حتی زیر کوه را می‌پذیریم

دویچه وله - لاریجانی در مصاحبه با الجزیره گفت حتی اگر بخش‌هایی از فناوری هسته‌ای زیر کوه‌ها قرار داشته باشد، باز هم می‌تواند زیر نظارت آژانس باشد. او گفت ایران می‌تواند نوع فناوری‌های خود را روشن کند تا آژانس آن را راستی‌آزمایی کند.

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه الجزیره تأکید کرد که با پذیرش معاهده ان‌پی‌تی، ایران اصل نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پذیرفته و "بازرسان آژانس می‌توانند به شکل‌های مختلف، ماهانه یا حتی روزانه، بازرسی انجام دهند". لاریجانی افزود حتی اگر بخش‌هایی از فناوری هسته‌ای زیر کوه‌ها قرار داشته باشد، باز هم می‌تواند زیر نظارت آژانس باشد و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

به‌گفته او، ساخت سلاح هسته‌ای بدون الزامات فنی مشخص ممکن نیست و ایران می‌تواند نوع فناوری‌های خود را روشن کند تا آژانس آن را راستی‌آزمایی کند.

دفاع از اورانیوم ۲۰ درصد و رد غنی‌سازی صفر

لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش، روایت‌های رسانه‌ای درباره مطالبات آمریکا را غیرواقعی توصیف کرد و گفت: «در دور قبلی گفت‌وگوها با واشینگتنهیچ سخنی درباره غنی‌سازی صفر یا کاهش سطح غنی‌سازی مطرح نشده‌ است.»

او با لحنی تندتر افزود: «صفر کردن غنی‌سازی اساساً بی‌معناست.»

او در ادامه مدعی شد کشوری که به فناوری غنی‌سازیدست یافته، از نظر فنی نمی‌تواند این دانش را از بین ببرد، و ایران برای تأمین نیازهای خود به سطحی از غنی‌سازی نیاز دارد. لاریجانی در ادامه مدعی شد که تعداد زیادی بیمار مبتلا به سرطان در ایران نیازمند رادیودارو هستند و راکتور تهران برای تولید این داروها به اورانیوم غنی‌شده ۲۰ درصد نیاز دارد؛ موضوعی که پنهان نیست و آژانس می‌تواند آن را به‌طور میدانی بررسی کند.

او افزود در کار سیاسی نباید مسئله را مبهم مطرح کرد، بلکه باید واقعیت فنی و ظرفیت‌های موجود را صریح روی میز گذاشت تا آژانس بتواند آن را ببیند و ارزیابی کند.