صفحه نخست » از "طلب عفو" لاریجانی از شاهزاده تا "جاوید شاه" عراقچی

99.jpgایندیپندنت - تنها ساعاتی پس از آنکه شبکه اجتماعی اکس تیک‌آبی شناسه‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را حذف کرد، حساب‌هایی «فکاهی» عباس عراقچی و علی لاریجانی با «تیک آبی» فعال و پربیننده شده‌اند.

حساب فکاهی علی لاریجانی از شاهزاده رضا پهلوی درخواست عفو کرده و از دولت آمریکا خواسته است تا با پذیرش بازگشت دخترش به دانشگاه محل کار، امکان بررسی جایگزین رهبر جمهوری اسلامی را فراهم کند.

حساب فکاهی عباس عراقچی هم پیام «جاوید شاه» را منتشر کرده است و در پیامی، «خودکارهای طلایی سلطنت عمان» را خط قرمز مذاکرات هسته‌ای با آمریکا توصیف کرده است. اکس به جز عراقچی و لاریجانی، تیک‌آبی حساب‌های محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی را هم از آن‌ها گرفته است.

شوخ‌طبعی کاربران ایرانی اکس با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در حالی با «جدیت» دنبال می‌شود که این شبکه اجتماعی، پس از جایگزینی پرچم جمهوری اسلامی با پرچم شیروخورشید نشان ایران، حالا در گامی دیگر و در جهت پاسخ به خواست‌های مردم ایران، «اعتبار مجازی» مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را هم از آنها گرفته است.

99.jpg
خامنه ای در حال قتل عام زندانیان است فریاد رسی هست ؟
jpierre.jpg
خامنه‌ای برای عبور از بحران جانشینی، جامعه را به خون می‌کشد

