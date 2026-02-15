ایندیپندنت - تنها ساعاتی پس از آنکه شبکه اجتماعی اکس تیک‌آبی شناسه‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را حذف کرد، حساب‌هایی «فکاهی» عباس عراقچی و علی لاریجانی با «تیک آبی» فعال و پربیننده شده‌اند.

حساب فکاهی علی لاریجانی از شاهزاده رضا پهلوی درخواست عفو کرده و از دولت آمریکا خواسته است تا با پذیرش بازگشت دخترش به دانشگاه محل کار، امکان بررسی جایگزین رهبر جمهوری اسلامی را فراهم کند.

یکی از پیش شروط مذاکرات ژنو، بازگرداندن باقی مانده پیکر کسری ناجی از کنفرانس مونیخ به میهن اسلامی است. -- Seyed Abbas Araghchi (@Abbas_Araghchii) February 15, 2026

***

خط قرمز ما رهبری است، امریکا اگر میخواهد کسی را مجازات کند اول باید شغل دختر بنده را که به صورت غیر قانونی سلب شده برگرداند، سپس در مورد رهبری میتوان تجدید نظر کرد -- Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijan) February 15, 2026

حساب فکاهی عباس عراقچی هم پیام «جاوید شاه» را منتشر کرده است و در پیامی، «خودکارهای طلایی سلطنت عمان» را خط قرمز مذاکرات هسته‌ای با آمریکا توصیف کرده است. اکس به جز عراقچی و لاریجانی، تیک‌آبی حساب‌های محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی را هم از آن‌ها گرفته است.

شوخ‌طبعی کاربران ایرانی اکس با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در حالی با «جدیت» دنبال می‌شود که این شبکه اجتماعی، پس از جایگزینی پرچم جمهوری اسلامی با پرچم شیروخورشید نشان ایران، حالا در گامی دیگر و در جهت پاسخ به خواست‌های مردم ایران، «اعتبار مجازی» مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را هم از آنها گرفته است.

کاظم غریب آبادی، یکی از برجسته ترین نیروهای وزارت امور خارجه در شاخه لوازم التحریر است -- Seyed Abbas Araghchi (@Abbas_Araghchii) February 15, 2026

***