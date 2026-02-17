بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، گروهی از معترضان هنگام خروج خودروهای هیات جمهوری اسلامی از محل مذاکرات در سفارت عمان در ژنو، به سوی این خودروها گوجه پرتاب کردند. معترضان همزمان شعار دادند: «مرگ بر تروریست».
بر اساس ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، سهشنبه ۲۸ بهمن گروهی از معترضان هنگام خروج خودروهای هیات جمهوری اسلامی از محل مذاکرات در سفارت عمان در ژنو به سوی آنها گوجه پرتاب کردند و شعار دادند: «مرگ بر تروریست» pic.twitter.com/MBLVmSLGKb-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 17, 2026
***