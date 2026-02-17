بر اساس ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال، سه‌شنبه ۲۸ بهمن گروهی از معترضان هنگام خروج خودروهای هیات جمهوری اسلامی از محل مذاکرات در سفارت عمان در ژنو به سوی آن‌ها گوجه پرتاب کردند و شعار دادند: «مرگ بر تروریست» pic.twitter.com/MBLVmSLGKb