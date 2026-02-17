Tuesday, Feb 17, 2026

صفحه نخست » پرتاب گوجه به خودروهای هیات جمهوری اسلامی در ژنو

بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، گروهی از معترضان هنگام خروج خودروهای هیات جمهوری اسلامی از محل مذاکرات در سفارت عمان در ژنو، به سوی این خودروها گوجه پرتاب کردند. معترضان همزمان شعار دادند: «مرگ بر تروریست».

***

