علیحسین قاضیزاده در شبکه اکس نوشت:
از صبح میگفتند وارد بحث فنی شدن. حالا میگن سر اصول توافق کردیم و قرار شده هر کداممون یک متن بنویسیم. خسته نشدید این قدر مردم رو احمق فرض کردید؟
بحث فنی رو کی با کی انجام داده؟ کدومتون تیم فنی به مذاکرات آورده بودید؟
بعد مذاکرات فنی در دو ساعت؟ اون هم غیر مستقیم؟ حالا سر اصول توافق کردید؟
از کی تا الان در مذاکرات پس از توافق در چارچوب، متن رو جداگانه مینویسن؟ بعد اگه اینقدر پیشرفت کرده چرا زمان دور بعدی تعیین نشده؟
یعنی انتطار دارید مردم باور کنن که ترامپ دوباره مثل اوباما وارد مذاکراتی میشه که قرار هست ماهها طول بکشه؟
دروغ پشت دروغ پشت دروغ!
به ته خط رسیدید آقایان! یا با زبان خوش میروید یا با زور.
صبح علی خامنهای گفت کشتههای اعتراضات به درک.-- علیحسین قاضیزاده (@Alighazizade) February 17, 2026
عصر ماموران حکومت، مردم را در آبدانان محاصره کردند و به گلوله بستند.
پیرمرد دیوانه! از این جهنم خلاص نمیشوی.
