aghz.jpgعلی‌حسین قاضی‌زاده در شبکه اکس نوشت:

از صبح می‌گفتند وارد بحث فنی شدن. حالا میگن سر اصول توافق کردیم و‌ قرار شده هر کدام‌مون یک متن بنویسیم. خسته نشدید این قدر مردم رو احمق فرض کردید؟

بحث فنی رو کی با کی انجام داده؟ کدومتون تیم فنی به مذاکرات آورده بودید؟

بعد مذاکرات فنی در دو‌ ساعت؟ اون هم غیر مستقیم؟ حالا سر اصول توافق کردید؟

از کی تا الان در مذاکرات پس از توافق در چارچوب، متن رو‌ جداگانه می‌نویسن؟ بعد اگه اینقدر پیشرفت کرده چرا زمان دور بعدی تعیین نشده؟

یعنی انتطار دارید مردم باور کنن که ترامپ دوباره مثل اوباما وارد مذاکراتی میشه که قرار هست ماهها طول بکشه؟

دروغ پشت دروغ پشت دروغ!

به ته خط رسیدید آقایان! یا با زبان خوش می‌روید یا با زور.

***

