کیهان لندن - رهبر جمهوری اسلامی ایران، یک ماه بعد از صدور فرمان قتلعام مردم در جمع طرفدارانش، جانباختگان اعتراضات را «عناصر مفسد» خواند که «به درک واصل شدند». او همچنین برای آمریکا رجزخواند و مدعی شد ناوآبراهام لینکلن را به قعر دریا میفرستد.
علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی که سخنرانی سالیانه او ۱۹ بهمن در جمع پرسنل و فرماندهان نیروی هوایی به لغو شده بود، روز ۲۸ بهمن در دیدار سالیانه با طرفدارانش که از تبریز آمده بودند تهدید کرد «ارتشی که خود را قویترین ارتش جهان میداند» ممکن است آنچنان سیلی محکمی بخورد که نتواند از جایش بلند شود.
او انقلاب ملی دیماه را «کودتای برنامهریزی شدهای» خواند که «زیر پای ملت ایران له شد.»
خامنهای ادعا کرد: «دستگاههای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا و اسرائیل با کمک دستگاههای اطلاعاتی برخی کشورهای دیگر، از مدتها قبل عدهای شرور یا دارای زمینه شرارت را جذب و در خارج به آنها آموزش و پول و سلاح دادند و برای خرابکاری و حمله به مراکز نظامی و دولتی به داخل فرستادند تا در فرصت مناسب وارد میدان شوند که این فرصت در نیمه دیماه بدستشان آمد.»
او تأکید کرد: «هدف اصلی از این اقدامات را متزلزل کردن پایههای نظام خواندند و گفتند: البته نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه و تعداد زیادی از مردم در مقابل اغتشاشگران ایستادند و کودتا با همه مقدمهچینی و خرجهای هنگفت، به وضوح شکست خورد و ملت، پیروز میدان شد.»
رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنرانی خود تأکید کرد: «عدهای که سردسته فتنه و جزو کودتاچیان بودند، به درک واصل شدند و سر و کارشان با خداوند است» اما سایر جانباختگان [نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه و مردم همراه آنان] را «بچههای خود میدانیم و عزادار همه آنها هستیم.»
او توضیح داد دسته سوم جانباختگان «فریبخوردگانی هستند که سادگی کردند و با فتنهگران همراه شدند»؛ آنها هم از ما و فرزندان ما هستند و ما داغدار آنها نیز هستیم و برای همه جانباختگان رحمت و مغفرت الهی مسألت میکنیم.
اصرار به حفظ موشکها
بخشی از صحبتهای علی خامنهای که همزمان با مذاکرات ژنو بود، به بحث مذاکره بر سر موشکها اختصاص داشت. او «برخورداری ملت از تسلیحات بازدارنده» را ضروری و واجب خواند و افزود: «هر کشوری بدون تسلیحات بازدارنده زیر پای دشمنان له میشود اما آمریکاییها با دخالت در مسئله تسلیحات میگویند شما نباید فلان نوع یا بُرد موشک را داشته باشید. در حالی که این مسئله مربوط به ملت ایران است و به آنها ارتباطی ندارد.»
او «به صفر رسیدن غنیسازی» را هم رد کرد و خطاب به آمریکاییها گفت: «بُرد و نوع موشکهای ایران به مربوط به ملت ایران است. به شما چه ارتباطی دارد؟»
خامنهای همچنین درباره اعزام ناو جنگی به سمت ایران، گفت: «ناو البته دستگاه خطرناکی است اما خطرناکتر از آن، سلاحی است که میتواند ناو را به قعر دریا بفرستد.»
* واژه جلاد در تیتر اول این گزارش از منبع اصلی برداشته نشده است
