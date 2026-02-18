Wednesday, Feb 18, 2026

صفحه نخست » بازداشت برادران کشتی گیر اصفهانی به همراه خواهرشان

16.jpgایران اینترنشنال - بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مهدی و ابوالفضل آتش‌برگ، دو برادر کشتی‌گیر که سابقه حضور در تمرین‌های تیم‌های ملی پایه را دارند، با یورش ماموران امنیتی به منزلشان در اصفهان به همراه خواهرشان جلیله بازداشت شدند.

با وجود گذشت سه هفته از بازداشت این سه نفر، هنوز اطلاعات دقیقی درباره شرایط نگهداری و اتهام واردشده به آنان به خانواده آتش‌برگ داده نشده است. اطلاعات رسیده حاکی است برادران آتش‌برگ در خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ نیز با پرونده‌سازی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مواجه شده بودند.

مطلب قبلی...
1616.jpg
مردم از خجالت کریستین امانپور درآمدند
مطلب بعدی...
roostayee.jpg
لرزش ژنو؛ معادله مذاکرات عوض شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar17-1.jpg
بازتاب مصاحبه رضا پهلوی با تلویزیون فرانسه
tv17.jpg
تصاویری از انا ایدن، تهیه‌کننده سریال تهران
onenews16.jpg
الناز نوروزی بازیگر بالیوود و سریال اسراییلی تهران
oholic17.jpg
۵ اشتباهی که چای را سمی می کند
goftar17.jpg
گزارش رسانه خارجی از تورم بازار تجریش پیش از ماه رمضان
tv16-1.jpg
تصاویر نور پهلوی در تظاهرات لس آنجلس
goftar16-2.jpg
فرانسیس هریسون همسر کسری ناجی خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی کیست؟
oholic16.jpg
ادعای متفاوت پزشک حاضر در کالبدشکافی جفری اپستین از علت مرگ او در زندان

از سایت های دیگر

از زبان یک عکس: فمینیست‌های کوته بین غربی در حضور خمینی
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
دسری که خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد

پر بیننده ترین ها



goftar16.jpg
تظاهرات ایرانیان علیه دیکتاتور تهران در نقاط مختلف جهان
one9-1.jpg
حسن لاهوتی پدرشوهرفائزه رفسنجانی که با سازمان مجاهدین مرتبط بود
oholic27.jpg
۱۰ عادت اجتماعی بایدی
goftar27-1.jpg
«هتل لوکس متحرک»؛ در لاکچری ترین قطار جهان با جکوزی و رستوران چه می گذرد؟
cha1.jpg
شهرهای جهان زیر پای ایرانیان؛ ابهام در مذاکرات روز سه‌شنبه
tgbanner.jpg
ویدیوی وایرال هوش مصنوعی از درگیری فیزیکی تام کروز با برد پیت

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy