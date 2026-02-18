ایران اینترنشنال - بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مهدی و ابوالفضل آتشبرگ، دو برادر کشتیگیر که سابقه حضور در تمرینهای تیمهای ملی پایه را دارند، با یورش ماموران امنیتی به منزلشان در اصفهان به همراه خواهرشان جلیله بازداشت شدند.
با وجود گذشت سه هفته از بازداشت این سه نفر، هنوز اطلاعات دقیقی درباره شرایط نگهداری و اتهام واردشده به آنان به خانواده آتشبرگ داده نشده است. اطلاعات رسیده حاکی است برادران آتشبرگ در خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ نیز با پروندهسازی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مواجه شده بودند.
مردم از خجالت کریستین امانپور درآمدند
لرزش ژنو؛ معادله مذاکرات عوض شد