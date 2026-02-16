ایران اینترنشنال - بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی با یورش به روستای چنار در شهرستان اسدآباد همدان و همزمان با محاصره روستا، صدها نفر از اهالی را بازداشت کردند.
بر پایه گزارشهای رسیده، این یورش از ساعت چهار و ۳۰ دقیقه بامداد دوشنبه ۲۷ بهمن با دهها خودروی زرهی و چند مینیبوس و ون انجام شد و ماموران چهار قبضه دوشکا را روی بام برخی خانهها مستقر کردند.
بازداشتیهای چنار اسدآباد را در خودروهایی با میلههای قفسی در روستا گرداندند
بنا بر اطلاعات رسیده، ماموران امنیتی، اهالی بازداشتشده این روستا را در خودروهایی با میلههای قفسی در سطح شهر چرخانده و سپس به کلانتری اسدآباد منتقل کردند.
بر اساس اطلاعات رسیده، نیروهای امنیتی، دوشنبه ۲۷ بهمن با یورش به روستای چنار اسدآباد در همدان، ضمن محاصره روستا، صدها نفر از اهالی روستا را بازداشت کردند. این یورش با دهها خودروی زرهی و پنج مینیبوس و ون انجام شده و ماموران چهار دوشکا را بر بام خانههای این منطقه مستقر کردند pic.twitter.com/mG4NIPoUzd-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 16, 2026
گزارشها حاکی است در جریان این بازداشتهای گسترده تعدادی از اهالی زخمی شدهاند و برخی افراد از سوی ماموران بهشدت مورد ضربوجرح قرار گرفتهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده، سایر اهالی که برای پیگیری وضعیت بازداشتشدگان مقابل در کلانتری شهر تجمع کرده بودند، صداهای داد و فریاد را از داخل کلانتری شنیدهاند.
یک منبع آگاه در این خصوص به ایراناینترنشنال گفت اهالی روستای چنار در جریان انقلاب ملی بسیار فعال بوده و شعار «خامنهای قاتل/ زهی خیال باطل» نخستینبار در این روستا سرداده شد و حمل پرچم شیر و خورشید از سوی اهالی این روستا در جریان راهپیماییها بسیار مورد توجه قرار گرفته بود.
به گفته این منبع آگاه، اهالی روستا، جاویدنامان انقلاب را بدون غسل دفن کرده و در مراسم خاکسپاری آنان شاهنامهخوانی کردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که امام جمعه این منطقه به ریشسفیدان گفته بوده آنها را بهدلیل نقش فعال در انقلاب ملی، «ادب خواهد کرد».
ایراناینترنشنال ۱۸ دی با انتشار ویدیویی گزارش داده بود شماری از معترضان روستای چنار، شامگاه ۱۷ دی با حمل پرچم شیر و خورشید در تجمع خود شعار «رضاشاه/ روحت شاد» سردادند.
۱۶ دی نیز ایراناینترنشنال با استناد به ویدیویی گزارش داده بود مردم روستای چنار، شامگاه ۱۵ دی در تجمع اعتراضی خود شعار «خامنهای قاتل/ زهی خیال باطل» سردادند.
«زهی خیال باطل» منشنی بود که ایلان ماسک، مالک ایکس، در واکنش به یکی از پستهای علی خامنهای، دیکتاتور تهران، در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص تسلیم نشدن گذاشت و بازتاب گستردهای یافت.
بازداشتهای گسترده در چنار اسدآباد و نبود اطلاعات روشن درباره شمار دقیق بازداشتشدگان و وضعیت جسمی آنها، موجب نگرانی شدید خانوادهها و اهالی این منطقه شده است.
یورش به روستای چنار اسدآباد در شرایطی رخ داده که گزارشهای حقوق بشری از بازداشتهای گسترده در شهرهای مختلف کشور در هفتههای اخیر خبر میدهند.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، از زمان آغاز انقلاب ملی ایرانیان و طی هفتههای اخیر، دهها هزار نفر در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدهاند.
برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد کردهاند.
همزمان، خانوادهها و فعالان حقوق بشر نسبت به خطر بدرفتاری با بازداشتشدگان، محرومیت آنان از حق تماس و دسترسی به وکیل و همچنین احتمال صدور احکام سنگین پس از محاکمههای شتابزده هشدار دادهاند.
