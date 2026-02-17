دویچه وله - لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه آمریکا روز دوشنبه ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) در گفتوگو با روزنامه "جروزالم پست" تأکید کرد اگر جمهوری اسلامی از بحران کنونی جان سالم به در ببرد، "توافقهای ابراهیم" فرو خواهد پاشید و اعتبار آمریکا نیز بیش از زمان خروج از أفغانستان، آسیب خواهد دید.
او گفت رژیم ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد و واشنگتن باید به وعدههای خود برای حمایت از مردم ایران عمل کند، در غیر این صورت با فاجعهای "بدتر از افغانستان" روبهرو خواهد شد.
سناتور گراهام هشدار داد اگر رژیم جمهوری اسلامی باقی بماند، گروه تروریستی حماس دوباره مسلح میشود و بار دیگر به تهدیدی برای اسرائیل تبدیل خواهد شد.
گراهام پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون و دیگر مقامهای ارشد و همچنین حضور در تجمعی با حضور ۲۵۰ هزار معترض ضد رژیم ایران در مونیخ، از "پنجرهای تاریخی" سخن گفت که به باور او میتواند خاورمیانه را برای سالهای طولانی دگرگون کند.
او اظهار داشت: «اگر کشتار هفتم اکتبر رخ نداده بود، فکر نمیکنم ایران امروز در آستانه فروپاشی رژیم قرار داشت.»
به گفته او، عزم مردم اسرائیل برای تحقق شعار "هرگز دوباره" جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش را بیش از هر زمان دیگری از زمان تأسیس "دولت مذهبی نازیگونه" در سال ۱۹۷۹ تضعیف کرده است.
"لحظه تاریخی"
گراهام آسیبپذیری کنونی حاکمیت ایران را نتیجه واکنش نظامی اسرائیل پس از آن کشتار دانست و افزود: «فداکاری مردمی که در ایران برای آزادی خود جان باختند و اراده اسرائیل برای پاسخ دادن به آن کشتار، این دو عامل، ما را به این لحظه تاریخی رسانده است.»
او تصویری تیره از پیامدهای شکست خیزش کنونی در ایران ترسیم کرد و هشدار داد: «اگر بعد از همه اینها، خامنهای همچنان بر سر قدرت بماند، در نهایت "توافقهای ابراهیم" فرو میریزند و حماس، حزبالله و حوثیها قویتر خواهند شد.»
گراهام افزود: «کشورهای عربی عقبنشینی خواهند کرد و پوتین ما را جدی نخواهد گرفت. فکر میکنم چین هم با احتمال بیشتری به سراغ تایوان خواهد رفت.»
"جایگزین کردن آیتاللهها با معترضان، معامله خوبی برای آمریکا است"
گراهام همچنین به وعده دولت ترامپ مبنی بر اینکه "کمک در راه است" برای معترضان ایرانی یادآوری کرد و هشدار داد اگر غرب در این مقطع عقبنشینی کند، اعتبار آمریکا برای نسلها نابود خواهد شد.
او تصریح کرد: «وقتی به معترضان میگویید به اعتراض ادامه دهند و کمک در راه است، اما به آن وعده عمل نکنید، این یک فاجعه نسلی خواهد بود؛ بدتر از افغانستان. در آینده هیچکس به ما اعتماد نخواهد کرد.»
این سناتور جمهوریخواه در پاسخ به نگرانیها درباره بیثباتی ناشی از تغییر رژیم، وضعیت کنونی ایران را با آلمان دهه ۱۹۳۰ مقایسه کرد و گفت: «شاید در سال ۱۹۳۵ هم میپرسیدند پیامد حذف هیتلر چه خواهد بود. ای کاش کسی میگفت ارزشش را دارد. از نظر من، جای تردید نیست. جایگزین کردن آیتاللهها با معترضان، معامله خوبی برای آمریکا است.»
گراهام در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف احتمالی مواضع آمریکا و اسرائیل، تأکید کرد: «در زمینه تهدیدهای منطقهای، بهویژه ایران، هیچ فاصلهای میان اسرائیل و آمریکا وجود ندارد.»
او افزود که به نظرش دونالد ترامپ دو مسیر موازی را دنبال میکند: «یک مسیر دیپلماتیک و یک گزینه نظامی و باید دید کدام یک نتیجه بیشتری خواهد داشت.»
او با اشاره به روند دیپلماتیک کنونی گفت زمان بسیار محدود است: «در هفتههای پیش رو، نه ماهها، باید درباره دیپلماسی و اقدام نظامی تصمیمهای راهبردی بگیریم.» او افزود هرچه مذاکرات طولانیتر شود، رژیم ایران فرصت بیشتری برای تحکیم قدرت خود خواهد یافت.
"بسیاری از سناتورها نسبت به توافقی که آیتاللهها را در قدرت نگه دارد، تردید جدی خواهند داشت"
گراهام همچنین یادآور شد هرگونه توافق با ایران باید از سد سنا عبور کند و گفت بسیاری از سناتورها نسبت به توافقی که آیتاللهها را در قدرت نگه دارد، بدون تضمین تغییر واقعی در رفتار رژیم، تردید جدی خواهند داشت و تصویب آن آسان نخواهد بود.
با وجود این، او نسبت به راهبرد ترامپ ابراز اطمینان کرد و گفت: «رئیسجمهور ترامپ یکی از باهوشترین افرادی است که میشناسم؛ کسی که میتواند قاطع باشد بدون آنکه درگیر شود.»
او در پایان پیشبینی کرد: «وقتی تاریخ این دوران نوشته شود، فکر میکنم ترامپ، نتانیاهو، من و دیگران میتوانیم سربلند باشیم و بگوییم به صدای مردم در خیابانها گوش دادیم و گفتیم کمک در راه است و در نتیجه آن کمک، بزرگترین حامی تروریسم دولتی دیگر وجود نخواهد داشت.»
