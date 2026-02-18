از سال‌ها پیش، چه در گفتگو با دوستان و چه در کلام برخی صاحب‌نظران، ایده‌ای را برای اصلاح ساختار سیاسی کشور شنیده‌ام که همواره پذیرش آن برایم دشوار بوده است. این ایده به‌طور خلاصه می‌گوید برای تغییر پایدار ساختار سیاسی کشور، به‌جای تلاش برای تغییر حکومت باید کوشید فرهنگ جامعه را اصلاح نمود، تا فرهنگ به‌نوبۀ خود منجر به تغییر حاکمان شود، که لاجرم برآمده از بطن جامعه هستند. این ایده به‌طور خاص در ارتباط با دموکراسی چنین صورت‌بندی می‌شود: از دل فرهنگ غیردموکراتیک، حکومت دموکراتیک بیرون نمی‌آید و هر تغییری که منحصراً در بالا رخ دهد به بازتولید استبداد می‌انجامد؛ لذا باید تغییر برای رسیدن به دموکراسی را از پایین آغاز کرد. اما آیا این ایده، یعنی رسیدن به دموکراسی از پایین، که در بدو امر زیبا جلوه می‌کند، در عمل امکان تحقق دارد؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش ابتدا لازم است بپرسیم که تغییر فرهنگ یک جامعه به چه ابزارهایی نیاز دارد. مؤثرترین ابزارهای هدایت فرهنگی جامعه عبارتند از نظام آموزشی و رسانه. هرکس بتواند جریان آموزش و رسانه را کنترل کند، می‌تواند مسیر فرهنگ جامعه را نیز تعیین کند. بی‌جهت نیست که نظام‌های استبدادی نسبت به هر دوی این ابزارها حساسیت وافری نشان می‌دهند. در کشور خودمان، حکومت از طریق فرایند جذب معلم و استاد، تمام تلاشش را می‌کند تا افرادی که با حکومت زاویه دارند جذب نظام آموزشی نشوند. این سیستم کنترلی، پس از جذب نیز ادامه پیدا کرده و از طریق سازوکاری که تا اخراج نیروها نیز پیش می‌رود، نظام آموزشی کشور را کنترل می‌کند. همچنین حکومت با تنظیم محتوای کتب درسی سعی می‌کند به فرهنگ جامعه جهت دهد.

از طرف دیگر، حکومت‌های استبدادی تلاش فراوانی برای کنترل جریان رسانه به خرج می‌دهند. از کتاب و روزنامه گرفته تا وب‌سایت‌ها و این روزها شبکه‌های اجتماعی، همه در درجات مختلف تحت کنترل حکومت هستند. هیچ محتوایی نمی‌تواند در داخل کشور به‌طور رسمی منتشر شود، مگر آنکه مورد تأیید حکومت باشد. اگر هم صاحبان محتوا از چهارچوب‌های موردنظر حکومت تخطی کنند، با اقدامات تنبیهی، از تعلیق فعالیت تا ابطال مجوز و پیگرد قضایی مواجه می‌شوند.

جدای از آموزش و رسانه، حکومت بودجۀ زیادی را در نهادهای فرهنگی دیگر، نظیر مساجد، خرج می‌کند تا روایت فرهنگی خود را در جامعه تثبیت کند. به‌این‌ترتیب، تمامی شاهراه‌های فرهنگی تحت نظارت سخت نهادهای حکومتی قرار دارند و در عمل ایجاد تغییر در اذهان مردم از طریق ابزارهای رسمی فرهنگی بسیار دشوار، بلکه غیرممکن است.

در این میان اما، رخنه‌هایی صرفاً در عرصۀ رسانه (و نه در آموزش) وجود دارد که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان تنفس‌گاه فرهنگی استفاده کرد. یکی از این رخنه‌ها ماهواره و دیگری اینترنت-خصوصاً شبکه‌های اجتماعی-است. ماهواره، طی چند دهۀ گذشته، تا حد زیادی به تغییر فرهنگی جامعه، چه از نظر ادراک سیاسی چه از نظر تغییر نگرش اجتماعی، کمک کرده است. اینترنت نیز شاید تا قبل از اینکه شبکه‌های اجتماعی پا بگیرند، با توجه به محوریت نخبگان در تولید محتوای مجازی، نقش مثبتی در تغییر فرهنگی، خصوصاً در راستای تقویت دموکراسی، ایفا می‌کرد. اما با ظهور شبکه‌های اجتماعی، و تقسیم شدن تریبون میان عموم مردم، نقش هدایت‌گری طبقات بالای فرهنگی کمرنگ شده و رسانه به دست همان مردمی افتاده است که امید می‌رفت بتوان فرهنگشان را با استفاده از کار فرهنگی تغییر داد. به تعبیری، در سال‌های اخیر علاوه بر حکومت‌های استبدادی، تودۀ مردم نیز-که بنا بر فرض دموکراتیک نبوده و نیازمند دموکراتیک شدن هستند-با توسل به شبکه‌های اجتماعی در جهت معکوس کردن جریان دموکراسی‌ عمل کرده‌اند. شاید بیراه نباشد که بگوییم در سال‌های اخیر یکی از عوامل تقویت راست افراطی-که از مؤلفه‌هایش اولویت ندادن به دموکراسی است-قوت گرفتن صدای تودۀ غیردموکراتیک بوده است.

مطلب دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که حکومت برای پیشبرد اهداف خود تنها به حمایت اقلیتی از مردم نیاز دارد. حتی اگر طرح اصلاح فرهنگی مردم همین فردا به نحو موفقیت‌آمیز اجرا شود، می‌دانیم که هرگز موفقیت چنین طرحی به معنای آن نیست که صد درصد مردم ذهنیت دموکراتیک پیداکرده‌اند. کما اینکه در دموکراتیک‌ترین کشورها نیز بخشی از جامعه به جریان‌های غیردموکراتیک گرایش دارند. در چنین شرایطی، حکومتی مانند جمهوری اسلامی تنها نیاز دارد که درصد کوچکی از مردم مانند او فکر کنند تا او آن‌ها را برکشیده، در مناصب کلیدی قرار دهد، و استبداد را بازتولید کند. به‌این‌ترتیب عملاً امکان دموکراتیزه کردن حکومت به‌واسطۀ دموکراتیزه کردن جامعه وجود ندارد؛ زیرا ایده اصلی این بود که مقامات سیاسی از دل جامعه برمی‌خیزند، اما این ایده نادیده می‌گیرد که همواره در دل جامعه افراد غیردموکراتیک نیز وجود دارند که ازقضا حکومت‌های استبدادیِ سخت همان‌ها را با فرایندهای زمان‌بر و چندلایه گزینش می‌کنند تا مبادا که وجود قطعه‌ای معیوب، دستگاه استبدادشان را از کار بیندازد.