نگرش من در ارائه این متن بیشتر سمت و سوی ارزیابی از ساختار نظام جمهوری اسلامی، آلترناتیو گذار از جمهوری اسلامی و نهایتا راه رسیدن به گذار دارد:



انگاره های مبارزات اجتماعی معاصر، که فراوان نیز بوده است، نشان آنست که ایران به رغم قرار داشتن در رابطه ی مناسبا ت جهان سرمایه داری، هیچگاه قالب و صف بندی مبارزات طبقاتی به خود نگرفته است. علت امر را میتوان در دو بند جستجوکرد:

اول آنکه - جامعه ایران، هرگز به مرحله قطبی شدن طبقاتی نرسید، چرا که سرمایه داری در ایران بیش از آنکه شکل کلاسیک طبقه سرمایه داری، یعنی طبقه مستقل و متشکلی که بر بنای شرایط تولیدی توانایی تاریخ سازی هم داشته باشد، بیشتر مناسبا تی مثل یک شبکه تجاری-بازرگانی داشته و همواره، هم به شکل نمادی از فرم در تعیین نوسانات اقتصادی و رسمیت دادن به داد و ستد های تجاری تعیین کننده بوده است، و هم در جا به جایی های روابط سیاسی نقش بازی کرده است. گواه این مدعا را شاید بتوان در گفته های رئیس سازمان بهره وری جمهوری اسلامی، آقای مصطفی صالح اولیا، در روز هفتم ماه اسفند سال ۱۴۰۳ ایران یافت که میگوید "سهم واقعی بخش خصوصی شاید بیشتر از ۱۵ در صد نباشد و بخش اعظمی از این اقتصاد که رقم آن به قریب ۷۰ در صد میرسد دست شرکت های خصولتی، یعنی نیمه خصوصی نیمه دولتی میباشد، و بقیه که نزدیک به رقم ۱۵ در صد میرسد اقتصاد دولتی است." - خبر آن لاین، نشریه الکترونیکی "مجله تحلیلی دقیقه" و "اقتصاد نیوز"- هم کما بیش همین رویه را منعکس میکنند. اما دور از ذهن هم نیست که با توجه به میزان قدرت گیری الیگارشی نوپا ی ایرانی و نفوذ سیاسی آن در امور قانون سازی، این توازن در حال دگرگونگی و یا فرسایش شده باشد. بحثی است که نیاز به باز گشایی و وقت بیشتری دارد.

دوم آنکه - تضاد اصلی در ایران همواره تقابل حقوق و خواست های شهروندان در رویارویی با نظام های مستبد و تمامیت خواه بوده است. به کلام دیگر، و لا اقل در یکصد و چند سال گذشته، جدال، مبارزه و خیزش های مردمی در ایران همواره علیه سیستم سیاسی دولتی، مانند، دیکتاتوری موروثی، الیگارشی تمامیت خواه از نوع تزار های روسیه، استبداد افسار گسیخته و در این اواخر استیلای تئوکراسی اسلامی بوده است و به همین خاطر هم مبارزات مردم عمدتا شکل مبارزات مدنی داشته اند؛ یعنی اعتراضات مطالباتی- صنفی، مثلا در قالب اعتصاب بازاریان، کارمندان، دانشجویان، کارگران و یا سایر اشتغال های دیگر. تداوم این اعتراضات بیانگر سه نکته حیاتی بوده آند:

یکم - بالا رفت آگاهی اجتماعی مردم نسبت به خواست های شهروندی، چه در شکل نظارت بر عملکرد دولت ها و چه در فرم وظایف میهنی نسبت به حضور در پهنه جامعه؛

دوم - تمرین عملگرایی وجوه دمکراسی خواهی از طریق کنش های آزمون و خطا؛

سوم - افزایش بیشتر و بیشتر شرکت کنندگان در نمایشات خیابانی نسبت به دفعات پیشین.



امروزه هم محتوا و ساختار مبارزات مردم همین شکل مدنی را دارند. شاهد این مدعا، به طور نمونه، در همین خیزش چند روزه اخیر در دی ماه سال ۱۴۰۴ در ایران است که همراهی و اعتصاب بازاریان با خیزش آغازین، که بیشتر محتوای طرح مشگلات معیشتی داشت، در ظرف یک روز ملیونی شد و به خواستاری تغییر رژیم تبدیل شد. نکته قابل اهمیت در تحلیل سیر تحولی خیزش های مدنی از "رای من کو" تا خیزش دی ماه سال ۱۴۰۴ ، ضرورتا نه رادیکالیسم آن، بلکه تدقیق بلوغ شعار های سیاسی و جهت همگرایی و همپیوندی تعارضات بود: مثلا اینکه در جنبش "رای من کو"، خاستگاه، شرکت در سیستم سیاسی با حفظ شرایط موجود بود که بیشتر در محدوده استان های بزرگ انعکاس یافت؛ در جنبش" زن - زندگی -آزادی" خاستگاه مبارزه عمدتاً گویش رفع تبعض جنسیتی داشت، اما در خیزش اخیر، خاستگاه عبور از سلطه استبداد. اگر چه در تمام این اعتراضات، متغیر حمله به رژیم در اشکال شعارهای مختلف شنیده میشد. مشاهده میشود که این تغییر کیفی در بدنه و ذهنیت مبارزات مردم حاصل تجربیات متکثرانه و پراتیک اجتماعی بوده است. و این امر دقیقا توضیح همان شرایطی است که اندوختگی گامهای پیگیر مردم در مبارزات مدنی و آزمایش و پیرایش در تقابل با موجودیت سیستم حاکم، جامعه را به شرایط انقلاب نزدیک میکند.