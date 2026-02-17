خبرنامه گویا

رهبری شاهزاده رضا پهلوی، مرز باریک شرافت و لجاجت

توضیح ضروری - نگارنده ضمن نفی هر گونه حاکمیت فردی ، دیکتاتوری و مادام العمر، معتقد به حاکمیت سکولار دموکرات مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشربوده و نوشتار حاضر به مفهوم اعتقاد به استقرار نظام سلطنتی نیست.

حماسه ای که در این یکی دو ماه اخیر در کشور رقم خورد ، به اعتراف اکثر کارشناسان داخلی و خارجی به اندازه ای غیر قابل پیش بینی بود که جامعه جهانی را در شوک فرو ببرد. سربرآوردن نام خانواده پهلوی از زبان میلیونها معترض و در ۴۰۰ شهر کوچک و بزرگ کشور واقعه ای نبود که نه تنها مخالفان قسم خورده که حتی خوش بین ترین طرفداران سامانه پادشاهی نیز درمخیله خود تصور کند.

در کمتر از دو ماه قبل از دی ماه خونین ، در مراسم یادبود هفتمین روز مرگ مشکوک وکیل خوشنام سبزواری خسرو علیکردی که در مشهد برگزار شد هواداران نظام سلطنتی ، حضور نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل را بر نتافتند و مراسم به تشنج کشیده شد. در تحلیل و تفسیر این ماجرا در میز گردها و دورهمی ها اکثر صاحبنظران ، طرفداران پادشاهی را به عده ای جوان احساساتی تقلیل دادند و با کلید واژه " اعلام فراخوان از سوی شاهزاده " به نفی مجبوبیت گسترده خاندان پهلوی و شخص ایشان پرداختند. و بقدری بر شکست فراخوان احتمالی از سوی آقای رضا پهلوی ایمان داشتند که برخی حتی آینده سیاسی خود را به قمار بگذارند.

سیر تحولات

از صبح روز شنبه سیزدهم دیماه که بازار تهران در اعتراض به بن بست اقتصادی و تورم لگام گسیخته با بستن مغازه های خود به خیابانها سرازیر شدند، دامنه راهپیمائیهای خیابانی به اصناف و مراکز اقتصادی دیگر کشیده شد. یکی دو روز بعد که اعتراضات از جنبه اقتصادی خارج و به مطالبه سیاسی مبدل شد دامنه اعتراضات با تنها شعار غالب " این آخرین نبرده .... " در نیمی از استانهای کشور شعله ور گردید. برخورد نه چندان خشن نهادهای ضد شورش و نیروهای سرکوب ، شورواحساسات و وسعت حمایتی که از شاهزاده پهلوی در معترضان بروز کرد، آقای رضا پهلوی واکنش نشان داده، اقدام به پر چالش ترین و پرریسک ترین کنش زندگی سیاسی خود کرد و برای " اولین بار" روز هجدهم و نوزدهم دیماه را فراخوان دادند. با اعلام فراخوان استانهای تآثیر گذاری مانند آذربایجان ، ایلام ، کردستان، سیستان و بلوچستان و ... ، که تا آن روز آرام بود نیز گام در میدان مبارزه گذاشتند و مشروعیتی معنادار و مضاعف به محبوبیت شاهزاده پهلوی بخشیدند.