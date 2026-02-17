خبرنامه گویا
رهبری شاهزاده رضا پهلوی، مرز باریک شرافت و لجاجت
توضیح ضروری - نگارنده ضمن نفی هر گونه حاکمیت فردی ، دیکتاتوری و مادام العمر، معتقد به حاکمیت سکولار دموکرات مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشربوده و نوشتار حاضر به مفهوم اعتقاد به استقرار نظام سلطنتی نیست.
حماسه ای که در این یکی دو ماه اخیر در کشور رقم خورد ، به اعتراف اکثر کارشناسان داخلی و خارجی به اندازه ای غیر قابل پیش بینی بود که جامعه جهانی را در شوک فرو ببرد. سربرآوردن نام خانواده پهلوی از زبان میلیونها معترض و در ۴۰۰ شهر کوچک و بزرگ کشور واقعه ای نبود که نه تنها مخالفان قسم خورده که حتی خوش بین ترین طرفداران سامانه پادشاهی نیز درمخیله خود تصور کند.
در کمتر از دو ماه قبل از دی ماه خونین ، در مراسم یادبود هفتمین روز مرگ مشکوک وکیل خوشنام سبزواری خسرو علیکردی که در مشهد برگزار شد هواداران نظام سلطنتی ، حضور نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل را بر نتافتند و مراسم به تشنج کشیده شد. در تحلیل و تفسیر این ماجرا در میز گردها و دورهمی ها اکثر صاحبنظران ، طرفداران پادشاهی را به عده ای جوان احساساتی تقلیل دادند و با کلید واژه " اعلام فراخوان از سوی شاهزاده " به نفی مجبوبیت گسترده خاندان پهلوی و شخص ایشان پرداختند. و بقدری بر شکست فراخوان احتمالی از سوی آقای رضا پهلوی ایمان داشتند که برخی حتی آینده سیاسی خود را به قمار بگذارند.
سیر تحولات
از صبح روز شنبه سیزدهم دیماه که بازار تهران در اعتراض به بن بست اقتصادی و تورم لگام گسیخته با بستن مغازه های خود به خیابانها سرازیر شدند، دامنه راهپیمائیهای خیابانی به اصناف و مراکز اقتصادی دیگر کشیده شد. یکی دو روز بعد که اعتراضات از جنبه اقتصادی خارج و به مطالبه سیاسی مبدل شد دامنه اعتراضات با تنها شعار غالب " این آخرین نبرده .... " در نیمی از استانهای کشور شعله ور گردید. برخورد نه چندان خشن نهادهای ضد شورش و نیروهای سرکوب ، شورواحساسات و وسعت حمایتی که از شاهزاده پهلوی در معترضان بروز کرد، آقای رضا پهلوی واکنش نشان داده، اقدام به پر چالش ترین و پرریسک ترین کنش زندگی سیاسی خود کرد و برای " اولین بار" روز هجدهم و نوزدهم دیماه را فراخوان دادند. با اعلام فراخوان استانهای تآثیر گذاری مانند آذربایجان ، ایلام ، کردستان، سیستان و بلوچستان و ... ، که تا آن روز آرام بود نیز گام در میدان مبارزه گذاشتند و مشروعیتی معنادار و مضاعف به محبوبیت شاهزاده پهلوی بخشیدند.
سیر این تحولات چندان دورو دیر نیست که تحریف پذیرشود و تنها در بازه زمانی دو ماهه اتفاق افتاده است. آیا درک این دوره کوتاه آنچنان دشوار است که این واقعیات عینی و مسلم از سر بهت وخشم به صورتی عامدانه و هدفمند انکار شود ؟ حقیقت آن است که شاهزاده پهلوی در پاسخ به مطالبه ای میلیونی مردم ایران گام در میدان عملی مبارزه گذاشتند و نه بالعکس. و دوم آنکه تا قبل از روز هیجدهم دیماه ، نشانی و خبری از خشونت خونین نبود که ایشان با آگاهی و حتی احتمال آن قتل عام شگفت فراخوان بدهند که امروز عده ای ناعادلانه و بیشرمانه آقای رضا پهلوی را پاسخگوی خون گلهای پرپر شده این سرزمین بلا زده بدانند. با این مغالطه که منتقدان بهت زده آقای رضا پهلوی و چپی های بدنام ، خائنین مجاهد خلق و حامیان بر خوان نعمت نشسته جمهوری اسلامی باید رهبر انقلاب 57 را پاسخگوی خونهایی بدانند که دستور نادیده گرفتن قانون حکومت نظامی را صادر کرد. خونهائی که با گلوله های کلاشینکف و غیراز سلاح سازمانی ارتش شاهنشاهی ( ژ -3 ) بر زمین گرم میدان ژاله تهران ریخت.
بی مناسبت نیست که دشمنان قسم خورده خاندان پهلوی به بوکسوری تشبیه شوند که از شدّت ضربات سنگین حریف قادر به درک محیط اطراف خود نیست. شاهزاده رضا پهلوی بارها مکررآ و صراحتآ اعلام کردند که تمایلی به سلطنت نداشته و تعیین نظام آینده را مردم ایران از طریق صندوق رآی تعیین خواهند کرد و رهبری ایشان در پاسخ به خواست بخش قابل توجهی از ملت ، تنها گذراز این دوران سخت و تا مرحله تشکیل مجلس موسسان و انتخابات آزاد است . به این ترتیب کوبیدن بر طبل خطربازگشت سلطنت و استقرار نظام پادشاهی و ... ، چیزی جز خاک پاشیدن در چشم حقیقت نیست. اگرچه بنظر نمیرسد که نسل جوان امروز حتی با استقرار نظام پادشاهی هم مشکلی داشته باشند. لجبازی کودکانه و از سر خشم به علت استقبال شگفت آورو بیسابقه نسل تآثیر گذار آینده ایران از آقای رضا پهلوی ، آب در هاون سائیدن است و زحمت خود میدارند.
مشتاق
انقلاب ملی نوین ایران، یوسف جاویدان