مقایسۀ جنبشِ بنگلادش و ایران

اول ِجولای سال گذشته جرقه ای در بنگلادش باعث خشم مردم و شروع اعتراضات خیابانی شد. این اعتراضات در ابتدا مطالبه‌ای صنفی و حقوقی داشت و دلیلش اعتراض به احیای سیستم رانتی سهمیه‌بندی دولتی بود که با پیشگامی دانشجویان شروع شد، اما برخورد خشن پلیس با دانشجویان، ناگهان آنرا تبدیل به جنبش سراسری کرد و توده‌های مردم بنگلادش مانند سیلی به این حرکت ملحق شدند. با پیوستن مردم، ابعاد جنبش از یک اعتراض دانشجویی به یک انقلاب سراسری بر علیه رژیم ۱۵ ساله‌َ خانم «شیخ حسینه» نخست وزیر مسلمان تغییر مسیر داد. این پیوندِ عمیق بین دانشگاه و خیابان که مانند موتوری محرک بود نشان داد وقتی مطالبات صنفی با خشم عمومی گره بخورد، هیچ سدی توان ایستادگی در برابر آن را نخواهد داشت.

شباهت‌های تاکتیکی در سرکوب - یکی از کلیدی‌ترین شباهت‌های این دو جنبش، استفاده از سلاح قطع اینترنت بود. در هر دو کشور، مقامات با هدف سرپوش گذاشتن بر کشتار در سکوت، دسترسی به شبکه جهانی را فلج کردند؛ اما جنایاتِ سازمان‌یافته‌تری نیز در بیمارستان‌ها رخ داد.

همچنین ارتباطات تلفنی هم با اختلال گسترده و عمدی مواجه شد. در واقع یک «بایکوت کامل ارتباطی»رخ داد؛ اتفاقی که در ایران نیزافتاد.

گزارش‌ها تأیید می‌کنند که ماموران دولتی در بنگلادش عمداً دوربین‌های مراکز درمانی را از کار می‌انداختند یا حافظه آن‌ها را با خود میبردند تا هیچ سندی از تعداد واقعی کشته‌ها و شدت جراحات به بیرون درز نکند و یا با پاک کردن ِ رد پای ضاربان، اثبات جرم را در دادگاه ها ناممکن کنند. ازمنظر حقوقی، این" امحای ادله " خود سندی بر سازمان‌یافته بودن این جنایات است.

این تاکتیک در ایران نیز به کار گرفته شد که با هدف مهندسی کردن آمار و جایگزینی روایتهای رسمی بجای واقعیتِ میدان صورت می‌گیرد و هم‌زمان با ارعاب کادر درمان، مانع از گزارش‌دهی آن‌ها درباره ابعاد واقعی فاجعه می‌شود.

در هر دو کشور، بیمارستان ها دیگر مکانی امن برای مجروحان نبود. نیروهای لباس‌شخصی با لیست‌های از پیش تعیین شده به اورژانس‌ها یورش برده و مجروحانی را که با جراحتِ گلوله بستری بودند پیش از تکمیل درمان به مکان‌های نامعلوم منتقل می‌کردند. در ایران این قساوت از نوع بنگلادش فراتر رفت و گزارش‌هایی از شلیک تیر خلاص به مجروحان در بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها منتشر شد. با این روش «ترور درمانی» خانواده‌ها را مجبور می‌کردند تا عزیزانِ خود را در خانه‌ها و با کمترین امکانات پزشکی مداوا کنند که در بسیاری موارد منجر به عفونت و یا فوت مجروحان شده است.