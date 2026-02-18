محمود صادقی، نماینده سابق مجلس، مقامهای امنیتی و نظامی ایران را پس از اظهارات امروز رهبر جمهوری اسلامی درباره «کشتهها و جانباختههای» اعتراضات دیماه قابل تعقیب دانست.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با اعتراف رهبری به قتل رهگذران بیگناه تمام مقامات و مسئولان امنیتی نظامی از صدر تا ذیل قابل تعقیبند و باید پاسخگو باشند.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، امروز در سخنرانیاش به «کشتهها و جانباختههای» اعتراضات دیماه اشاره کرد و گفت یک دسته از آنها «رهگذر» بودند؛ «مردم بیگناهی که در خیابان دارند راه میروند طرف محل کسبش و طرف خانهاش.»
او در بخشی از سخنانش گفت: «چه عناصر مدافع امنیت، چه رهگذرها و چه حتی کسانی که با فتنهگرها چند قدمی حرکت کردند. اینها فرزندان ما هستند. ما برای اینها طلب مغفرت میکنیم. اشتباه کردند.»
