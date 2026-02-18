محمود صادقی، نماینده سابق مجلس، مقام‌های امنیتی و نظامی ایران را پس از اظهارات امروز رهبر جمهوری اسلامی درباره «کشته‌ها و جانباخته‌های» اعتراضات دی‌ماه قابل تعقیب دانست.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با اعتراف رهبری به قتل رهگذران بی‌گناه تمام مقامات و مسئولان امنیتی نظامی از صدر تا ذیل قابل تعقیبند و باید پاسخگو باشند.»