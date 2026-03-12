ایران اینترنشنال - ارتش اسرائیل نخستین ویدیو از لحظه هدف قرار دادن ایستبازرسیهای بسیج در تهران در شامگاه چهارشنبه ۲۰ اسفند را منتشر کرد و نوشت: «این نیروهای مسلح بخشی از سازوکارهای امنیتی رژیم ایران بهشمار میروند و طی سالهای گذشته مسئول اجرای طرحها و عملیاتهای تروریستی بودهاند.»
ارتش اسرائیل نخستین ویدیو از لحظه هدف قرار دادن ایستبازرسیهای بسیج در تهران در شامگاه چهارشنبه ۲۰ اسفند را منتشر کرد و نوشت: «این نیروهای مسلح بخشی از سازوکارهای امنیتی رژیم ایران بهشمار میروند و طی سالهای گذشته مسئول اجرای طرحها و عملیاتهای تروریستی بودهاند.» pic.twitter.com/LJ2rmwEQjV-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 12, 2026
ارتش اسرائیل تایید کرد نیروی هوایی این کشور ایستهای بازرسی و نیروهای واحد بسیج را در تهران، هدف قرار داده است. به گفته ارتش اسرائیل، پس از شناسایی این استقرارها، نیروی هوایی با هدایت معاونت اطلاعات نظامی در شبانهروز گذشته این ایستها و نیروهای مستقر در آنها را هدف حمله قرار داد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این نیروها بخشی از سازوکارهای امنیتی جمهوری اسلامی بهشمار میروند و در سالهای گذشته مسئول اجرای طرحها و عملیاتهای «تروریستی» بودهاند.
در این بیانیه همچنین آمده است حملات اخیر بخشی از مرحله تعمیق ضربه به لایههای هستهای و زیرساختهای اصلی حکومت ایران بوده است.
ارتش اسرائیل تاکید کرد هدف قرار دادن سامانهها و عناصر فعال جمهوری اسلامی را در هر مکانی که فعالیت داشته باشند ادامه خواهد داد.
گریه کردن علمالهدی در نماز جمعه امروز