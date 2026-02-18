ایندیپندنت - مجید خادمی، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، از ابعاد گسترده اقدامات امنیتی این نهاد پرده برداشت. او با ارائه آماری، اعتراف کرد که دستگاه‌های امنیتی برای کنترل اعتراضات مردمی، بیش از ۱۵ هزار نفر از شهروندان و فعالان را مورد هدف قرار داده‌اند.

به گفته خادمی، این اقدامات شامل ۱۳ هزار مورد تذکر تلفنی و پیامکی و همچنین ۲۷۳۵ مورد احضار حضوری بوده است که تحت عنوان «ارشاد و توجیه» صورت گرفته است. وی هدف از این فشارها را خنثی‌سازی تحرکات پیش از وقوع اعتراضات عنوان کرد.

رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه همچنین مدعی شد که ۵۰ نفر به اتهام ارتباط مستقیم با سرویس‌های جاسوسی بیگانه بازداشت و مقادیر قابل توجهی سلاح و تجهیزات انفجاری کشف شد.