. .احتمالا عده ای از شما عزیزان اطلاع ندارید که آقای هیتلر، رهبر نازی های آدمخور، که به طور مستقیم و غیر مستقیم و در زمان جنگ و هولوکاست و غیره موجب مرگ ۵۰ تا ۶۰ میلیون انسان شد، در سال های آخر حکومت اش، یک معتاد تمام عیار بود که پزشک همیشه همراهش، دکتر تئودور مورل این اعتیاد را به حداکثر ممکن رسانده بود تا پیشوا کمتر درد بکشد.

هیتلر این دکتر مورل را خیلی دوست داشت و او همراه همیشگی اش بود چراکه بر خلاف اطبای دیگر، هر دردی را که هیتلر دچارش می شد با نسخه های خودش به طرز معجزه آسا و موثر درمان می کرد و چنین دکتر معجزه گری البته که محبوب هر بیماری خواهد بود. خود دکتر مورل از نظر شخصیتی فردی به شدت فرصت طلب و سوءاستفاده چی بود که برای کسب ثروت و قدرت دست به ر کاری می زد. این موجود که بوی گند بدن اش اوا براون معشوقه ی هیتلر را کلافه می کرد بعد از سقوط هیتلر توسط نیروهای متفقین دستگیر شد و بعد چون دچار جرم و جنایتی نشده بود او را رها کردند تا سه سال بعد از سقوط هیتلر او هم به درک واصل شد.

این آقای هیتلر که وقتی او را می دیدی فکر می کردی یک آلمانی استثنایی و فوق العاده قوی ست که دنیا را سر انگشت اش می چرخاند و بر خلاف سد علی دونگ که کاریکاتور هیتلر هم نیست و در مقابل او بیشتر به یک جوک زشت و بی مزه شبیه است طبق تحقیقات رسمی نزدیک به ۸۲ قلم دارو و موادر مخدر از جناب تئو دریافت می کرد و با این مواد شیمیایی و افیونی خودش را سر پا نگه می داشت و محققان امروزی معتقد هستند دیوانگی ها ی او بخصوص در دوران پیش از سقوط ناشی از مصرف مواد بوده است. نورمن اولر نویسنده ی آلمانی در کتاب خواندنی Der totale Rausch: Drogen im Dritten Reich

که به فارسی می شود نشئگی کامل، یا نشئگی تام کل داستان اعتیاد هیتلر را شرح داده که حالا موضوع صحبت ما نیست و می خواهیم بپردازیم به وضع روانی و مغز خراب رهبر آدمخور ایران شخص سدعلی خامنه ای که اگر هیتلر قدرت و عرضه ی فتح جهان به قیمت کشتار چند ده میلیون انسان را داشت، این یکی در عوض توانسته یک کشور آباد ایران را به نابودی بکشد و موجب فلک زدگی میلیون ها ایرانی شود.