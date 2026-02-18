Wednesday, Feb 18, 2026

صفحه نخست » سد علی در هپروت اعلی!؛ ف. م. سخن

.6aa1c81c909d120a451a88829ecd5a27e23d1fb9.png.احتمالا عده ای از شما عزیزان اطلاع ندارید که آقای هیتلر، رهبر نازی های آدمخور، که به طور مستقیم و غیر مستقیم و در زمان جنگ و هولوکاست و غیره موجب مرگ ۵۰ تا ۶۰ میلیون انسان شد، در سال های آخر حکومت اش، یک معتاد تمام عیار بود که پزشک همیشه همراهش، دکتر تئودور مورل این اعتیاد را به حداکثر ممکن رسانده بود تا پیشوا کمتر درد بکشد.

هیتلر این دکتر مورل را خیلی دوست داشت و او همراه همیشگی اش بود چراکه بر خلاف اطبای دیگر، هر دردی را که هیتلر دچارش می شد با نسخه های خودش به طرز معجزه آسا و موثر درمان می کرد و چنین دکتر معجزه گری البته که محبوب هر بیماری خواهد بود. خود دکتر مورل از نظر شخصیتی فردی به شدت فرصت طلب و سوءاستفاده چی بود که برای کسب ثروت و قدرت دست به ر کاری می زد. این موجود که بوی گند بدن اش اوا براون معشوقه ی هیتلر را کلافه می کرد بعد از سقوط هیتلر توسط نیروهای متفقین دستگیر شد و بعد چون دچار جرم و جنایتی نشده بود او را رها کردند تا سه سال بعد از سقوط هیتلر او هم به درک واصل شد.

این آقای هیتلر که وقتی او را می دیدی فکر می کردی یک آلمانی استثنایی و فوق العاده قوی ست که دنیا را سر انگشت اش می چرخاند و بر خلاف سد علی دونگ که کاریکاتور هیتلر هم نیست و در مقابل او بیشتر به یک جوک زشت و بی مزه شبیه است طبق تحقیقات رسمی نزدیک به ۸۲ قلم دارو و موادر مخدر از جناب تئو دریافت می کرد و با این مواد شیمیایی و افیونی خودش را سر پا نگه می داشت و محققان امروزی معتقد هستند دیوانگی ها ی او بخصوص در دوران پیش از سقوط ناشی از مصرف مواد بوده است. نورمن اولر نویسنده ی آلمانی در کتاب خواندنی Der totale Rausch: Drogen im Dritten Reich
که به فارسی می شود نشئگی کامل، یا نشئگی تام کل داستان اعتیاد هیتلر را شرح داده که حالا موضوع صحبت ما نیست و می خواهیم بپردازیم به وضع روانی و مغز خراب رهبر آدمخور ایران شخص سدعلی خامنه ای که اگر هیتلر قدرت و عرضه ی فتح جهان به قیمت کشتار چند ده میلیون انسان را داشت، این یکی در عوض توانسته یک کشور آباد ایران را به نابودی بکشد و موجب فلک زدگی میلیون ها ایرانی شود.

مطلب قبلی...
18.jpg
اعتراف رییس سازمان اطلاعات سپاه به تهدید حضوری و تلفنی
مطلب بعدی...
etelaf.jpg
مردم تغییر کردند! یک اتفاقی افتاده...

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar18.jpg
مسیح علینژاد تصاویر خامنه ای، روحانی و پزشکیان را در سازمان ملل پاره کرد
tv18.jpg
درباره کریستین امانپور چه می دانیم
onenews12.jpg
محمود رضا پهلوی، خوشتیپ ترین شاهزاده پهلوی
goftar18-1.jpg
مراسم یادبود حکومت برای خانواده کشته شدگان بسیج و سپاه در جریان قیام دی ماه
oholic18.jpg
افشا شدن علت مرگ الکسی ناوالنی؛ مخالف سرسخت پوتین با سم قورباغه دارت کشته شد
tv17.jpg
تصاویری از انا ایدن، تهیه‌کننده سریال تهران
goftar17-1.jpg
بازتاب مصاحبه رضا پهلوی با تلویزیون فرانسه
onenews16.jpg
الناز نوروزی بازیگر بالیوود و سریال اسراییلی تهران

از سایت های دیگر

گرانی‌ها صدای رزمی‌کار مرید قاسم سلیمانی را هم درآورد
حکم عجیب دادگاه تبریز در ثبت روابط جنسی توسط ابزار الکترونیک
کاریکاتور: ادعای پیروزی از نوع علی خامنه ای!
غاری در کره ماه که انسان‌ها می توانند در آن ساکن شوند

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
اتحاد؟! اتحاد کی با کی؟!
goftar12-1.jpg
درباره حامد آهنگی کمدینی که خداحافظی کرد
one12.jpg
(تصاویر) ۴۳ سال پیش؛ حمله مجاهدین به قلب تهران
oholic25-1.jpg
روايت همسران ايلان ماسك از روابط عاشقانه شان با ثروتمندترين مرد دنيا
gooyatv21-1.jpg
روز فراموش‌نشدنی فرار مردم از فرودگاه مهرآباد در سال ۵۷
ch1.jpg
قیام در آبدانان - اینترنت ها قطع شدند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy