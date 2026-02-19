Thursday, Feb 19, 2026

صفحه نخست » فرش قرمز برای جلاد؛ مرثیه‌ای برای جهانی که وجدانش مرده است، منوچهر بهمنی

blood.jpgخیرنامه گویا

سیاره‌ای نفرین شده با صاحب منصبانی بی‌اخلاق

گویی بر این خاک، گرد مرگ پاشیده‌اند

در این گوشه‌ی وامانده از کهکشان، صدایی به گوش کسی نمی‌رسد. در عرض چهل و هشت ساعت، چهل هزار جانِ شیفته، چهل هزار لبخند و چهل هزار امید را به خاک و خون کشیدند و این ماشینِ کشتار، هنوز با ولع به پیش می‌رود. ما مانده‌ایم و یک سوالِ بی‌ جواب : به کدامین محکمه باید شکایت برد؟

​ما تکرار شدیم؛ در خیابان‌های «مونیخ» با دویست و پنجاه هزار حنجره، در قلب «نیویورک» با سیصد و شصت هزار فریاد و در برف «تورنتو» با سیصد و پنجاه هزار جانِ معترض. ما در وجب به وجبِ این زمین لرزیدیم و گفتیم که دارند ما را از ریشه می‌زنند، اما جهانِ سیاست، گویی سال‌هاست که ناشنوایی را برگزیده است.
​عدالت، واژه‌ای است که در راهروهای دیپلماسی ذبح شده است.

چگونه می‌توان باور کرد؟ در حالی که دستانِ جلاد به خونِ هزاران نفر آغشته است، در «ژنو» فرش قرمز زیر پایش پهن می‌کنند تا پای میز مذاکره بنشیند. در این سیاره‌ی نفرین‌شده و تهی از اخلاق، به جای آنکه دستبندِ عدالت بر دستان جنایتکار بزنند، با او به گفتگو می‌نشینند، لبخند می‌زنند و در نهایت، او را با وقاحت تمام راهیِ هواپیمای شخصی‌اش می‌کنند تا به آشیانه‌ی امن خود بازگردد.

​بشریت به کدام مغاک سقوط کرده است؟

کجای تاریخ ایستاده‌ایم که دوست مرا با جراحتِ تازه و تنی که هنوز بوی اتاق عمل می‌دهد، از تخت بیمارستان بیرون می‌کشند و در برابر چشمان بی‌تفاوتِ خیابان، او و همراهش را به گلوله می‌بندند؟ این دیگر سیاست نیست؛ این سقوطِ تمام‌عیارِ اخلاق است.

​آی صاحب‌منصبان! آی سیاست‌مدارانی که پشت میزهای صیقلی‌تان نشسته‌اید! صدای ما را بشنوید: ما را دارند آگاهانه و بی‌وقفه می‌کشند. شما تنها به «محکوم کردن» بسنده کردید؛ واژه‌ای پوچ که نه جانی را نجات می‌دهد و نه گلوله‌ای را متوقف می‌کند.

​ما تمام شهرهای جهان را فریاد زدیم، اما پنداری این سیاره، سنگی‌ست که نه چشمی برای دیدن دارد و نه قلبی برای تپیدن

مطلب قبلی...
roshandel.jpg
نارسایی در دیپلماسی مذاکره، گروگان حکمرانی ایدئولوژیک، ابراهیم روشندل
مطلب بعدی...
parsa.jpg
بس نکته غیر ِ حُسن بباید، بهمن پارسا

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar19-1.jpg
زیبا کرمعلی؛ از شهرت با بازی در «لاتاری» تا صداپیشگی و فیلم‌سازی
onenb.jpg
نیلوفر پورابراهیم خبرنگار ایران اینترنشنال در پاریس
oholic19.jpg
این ۳ اشتباه روزمره را از خود دور کنید تا سالم بمانید
goftar19.jpg
برن سات؛ از شهرت با «عشق ممنوع» تا بازی در فیلم ایرانی «فصل کرگدن»
goftar18.jpg
مسیح علینژاد تصاویر خامنه ای، روحانی و پزشکیان را در سازمان ملل پاره کرد
tv18.jpg
درباره کریستین امانپور چه می دانیم
onenews12.jpg
محمود رضا پهلوی، خوشتیپ ترین شاهزاده پهلوی
goftar18-1.jpg
مراسم یادبود حکومت برای خانواده کشته شدگان بسیج و سپاه در جریان قیام دی ماه

از سایت های دیگر

کسانی که با انگیزه‌هایی مشکوک امروز برای دکتر محمد مصدق اشک تمساح می‌ریزند
گرانی‌ها صدای رزمی‌کار مرید قاسم سلیمانی را هم درآورد
فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
فیلم: عاقبت ارسال عکس از آلت جنسی

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
اتحاد؟! اتحاد کی با کی؟!
goftar12-1.jpg
درباره حامد آهنگی کمدینی که خداحافظی کرد
one12.jpg
(تصاویر) ۴۳ سال پیش؛ حمله مجاهدین به قلب تهران
oholic25-1.jpg
روايت همسران ايلان ماسك از روابط عاشقانه شان با ثروتمندترين مرد دنيا
gooyatv21-1.jpg
روز فراموش‌نشدنی فرار مردم از فرودگاه مهرآباد در سال ۵۷
ch1.jpg
قیام در آبدانان - اینترنت ها قطع شدند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy