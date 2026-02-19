آشنایی از «تولوز» تلفن کرده بود به سفارشی. همان تلفن سبب نوشتن این سطور شد. وقتی زنگ خورد، با نگاهی به صفحه، علامت پاسخ را لمس کردم. سلام و احوالپرسی گرمی کرد. بیست سالی، شاید هم بیشتر، از من جوان‌تر است. گفت:

«یک ویدئو کلیپ برایتان فرستاده‌ام، خواهش می‌کنم نگاه کنید.»

گفتم حتماً. پرسیدم در چه زمینه‌ای است؟ با هیجان گفت مربوط است به آخرین مصاحبه تلویزیون TF1 فرانسه با «شاهزاده رضا پهلوی». هیجانش بیشتر شد:

«آقا ایشان بیداد کرد! می‌دانم شما انگلیسی حرف زدن‌شان را دیده‌اید، دلم می‌خواهد فرانسه حرف زدن و تسلط‌شان به این زبان را هم ببینید. واقعاً مایه غرور ما ایرانی‌هاست.»

قول دادم نگاه کنم. وفا کردم. آقای رضا پهلوی خوب فرانسه صحبت می‌کرد. انگلیسی‌اش هم خوب است. فارسی هم که زبان مادری اوست. پاره یی آموزشها نیز در زمینه ی ،تاریخ،ادبیات، فلسفه، جامعه شناسی را نزد ِآموزگاران ِ خصوصی فارسی زبان دیده. در مجموع، انسانی چندزبانه و آموزش‌دیده است. این‌ها امتیازهای فردی ارزشمندی است.بعدهم اینکه ایشان برای تامین معیشت و گذران زندگی نیاز به کار کردن نداشته و هزینه های بسیار سنگین تحصیل در مدارس خوب و پر خرج جهان غرب ــــ‌ که از اوّلین سالهای بلوغ محل سکونت و زندگی ایشان بوده ـــ سدّ راهش نبوده، لذا عجبی نیست که توانسته وقتش را صرف یادگیری کند. اینکار ِ هرانسان خردمند و متمکّن است.

اما پرسش اینجاست: این محاسن چه مشکلی از من و ما حل می‌کند؟ کدام گره فروبسته زندگی مردم ایران با تسلط ایشان به چند زبان گشوده می‌شود؟ این‌ها فضیلت است، اما کفایت سیاسی نمی‌آورد. سبب مشروعیت رهبری نمیگردد.

سخن حافظ است، میفرماید:

«بس نکته غیر حُسن بباید که تا کسی

مقبول طبع مردم صاحب‌نظر شود.»

در مصاحبه‌های رسانه‌ای، پاسخ‌های کلی به پرسش‌های کلی دادن کار دشواری نیست. هر مدعی رهبری آینده یک کشور می‌تواند از آزادی سیاسی، رفاه اقتصادی و جامعه مبتنی بر حقوق فردی سخن بگوید. پرسش اصلی این است: تضمین اجرایی این وعده‌ها چیست؟ سازوکار عملی کدام است؟ چه نهادی، چه نظارتی، چه تعهدی؟