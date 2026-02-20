Friday, Feb 20, 2026

صفحه نخست » خامنه‌ای از نیابتی‌ها ناامید شده است، حسن هاشمیان

Hasan_Hashemian.jpgگروه‌های شبه‌نظامی فرقه‌گرای مذهبی هوادار جمهوری اسلامی که توسط قاسم سلیمانی با خرج ملیاردها دلار از جیب ملت ایران پا به عرصه خاورمیانه گذاشتند، به نظر می‌رسد که در جنگ احتمالی میان آمریکا و نظام ولی فقیه امکان حضور نخواهند داشت، اگرچه علی خامنه‌ای و ایادی وی تمام تلاش خود را در اجبار آنها به مشارکت، به عمل می‌آورند.

حزب‌الله لبنان علاوه بر مشکل رویاروئی با ملت و دولت لبنان که شدیدا با درگیر کردن این کشور در یک جنگ دیگر مخالفت می‌کنند، اکنون با پیروان خود در مناطق جنگی جنوب بر سر ورود به یک جنگ جدید در مناقشه است که با گذشت بیش از یکسال از پایان جنگ قبلی با اسرائیل، هنوز آواره هستند و وعده رهبران حزب‌الله و جمهوری اسلامی نتوانسته خانه‌های ویران شده و مزارع سوخته آنها را به آنان برگردانند.

از سوی دیگر، برنامه ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله در جنوب و شمال رودخانه لیتانی از یک سو، و حملات مکرر اسرائیل از سوی دیگر، موجب شده است که این گروه تروریستی تابع سپاه پاسداران بیشتر تجهیزات موشکی و جنگی خود را زیر خاک مدفون کند بطوری که تعداد اندکی از رهبران و فرماندهان حزب‌الله از محل دقیق دفن آنها اطلاع دارند. این امر موجب می‌شود که حزب‌الله از نظر لژستیکی و آمادگی جنگی در سایه پرواز پهپادهای اکتشافی اسرائیل و بازرسی‌های مداوم ارتش لبنان بر روی زمین، با «تعویق» و «تأخیر» آمادگی مواجهه شود و این تعویق‌ها ممکن است به روزها و حتی هفته‌ها کشیده شود. موضوعی که در جنگ احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا، به موقع به کمک خامنه‌ای نیاید.

در غزه، حماس در فرآیندی از تعهدات خود به «شورای صلح» ترامپ گرفتار آمده و از زمان آتش بس جدید غزه به این سو، تمام تلاش خود را بر این محور بنا کرده که ثابت کند آتش بس غزه را زیرپا نگذاشته و به آن متعهد است. علاوه بر این هم فلسطینی‌های دو سوی کرانه باختری و غزه و هم کشورهای میانجی مانند مصر، ترکیه و قطر بر حماس فشار وارد می‌کنند که موضعی مستقل‌تر از جمهوری اسلامی بگیرد و به فلسطینی‌ها ثابت کند در چارچوب منافع فلسطینی‌ها تصمیم می‌گیرد. بیشتر فلسطینی‌ها و برخی از کشورهای عربی و اسلامی حماس را متهم می‌کنند که در برابر اوامر جمهوری اسلامی اراده مستقلی ندارد.

در این شرایط بعید به نظر می‌رسد که حماس در ارتباط با فرآیند شورای صلح ترامپ که اکنون به مراحل حساسی رسیده و حماسی‌ها بر سر هر میلیمتری از آن مجبور به چانه‌زتی هستند، تصمیمی نامتعارف بگیرند و برای مدد به دیکتاتور تهران وارد جنگ جدیدی شوند. به خصوص که اکثریت شهروندان فلسطینی جنگ اخیر غزه و عملیات موسوم به «طوفان الاقصی» را ناشی از تبعیت حماس از اراده سپاه پاسداران می‌دانند و هزینه ای که ملت فلسطین برای این تبعیت و خطای محاسباتی حماس پرداخت کرد، نابخشوندنی است.

اما در عراق برخلاف برآورده اولیه خامنه‌ای از اوضاع این کشور بعد از انتخابات پارلمانی که فکر می‌کرد براحتی می‌تواند نخست‌وزیری نوری مالکی را بر مردم این کشور تحمیل کند و از وضعیت «دولت در برابر شبه نظامیان» که در زمان جنگ 12 روزه حاصل شد و مانع تحرک نیابتی‌های عراق به نفع خامنه‌ای شد، خارج شود، اکنون خامنه‌ای می‌بیند که نه فقط دولت وابسته نوری مالکی در دسترس نیست بلکه برخی از گروه‌های شیعه «چارچوب هماهنگی» که در گذشته در رکاب جمهوری اسلامی گام برمی‌داشتند مانند «عصایب اهل حق» قیس خزعلی یا «جریان حکمت» عمار حکیم به شدت خواهان کناره‌گیری نوری مالکی هستند. این موضوع از این نظر برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد که با انتخاب نوری مالکی بعنوان نخست وزیر عراق، می‌توانست پوشش سیاسی برای اقدام جنگی نیابتی‌های عراق به نفع خامنه‌ای در یک جنگ احتمالی با آمریکا و اسرائیل ایجاد کند. اما ترامپ با سرسختی دست خامنه‌ای از نخست وزیری عراق را قطع کرد و اکنون نه فقط کردها و سنی‌ها با نخست وزیری مالکی مخالفت می‌کنند، بلکه گروه‌های مهم شیعه نیز به این مخالفت پیوسته‌اند.

با چنین وضعی، چه محمد شیاع سودانی یک بار دیگر در عراق نخست‌وزیر شود یا فرد دیگری غیر از نوری مالکی بیایید، فرمول « دولت در برابر شبه نظامیان» را اجرا خواهد کرد و این به تنهائی می‌تواند مانع ورود نیابتی‌های عراق به جنگ احتمالی خامنه‌ای و آمریکا شود.

در میان این همه نیابتی که جمهوری اسلامی برای خود درست کرده است، شاید حوثی‌های یمن چند ترقه برای خامنه‌ای در کنند، اما این ترقه‌های حوثی نه به توانائی‌های رژیم خامنه‌ای چیزی اضافه می‌کند و نه معادله رویاروئی و توازن جنگی را تغییر می‌دهد.

علاوه براین حوثی‌ها خیلی خوب می‌دانند این بار واکنش آمریکا به هرگونه تحرک آنها، شباهتی با واکنش‌های سابق ندارد و بی 2 و بی 52 که به جزیره دیگو گارسیا آمده‌اند، می‌توانند چنان حوثی‌ها را ضعیف کنند که تفاوتی با مرگ و خودکشی نخواهد داشت.

یک متغیر دیگر که اکنون بر سر زبان برخی تحلیل‌گران منطقه مطرح می‌شود، این است که گروه‌هایی مانند حوثی باید ذره‌ای به این فکر کنند که در روز بعد از جمهوری اسلامی چه کار باید بکنند؟ از هم اکنون به حوثی‌ها و دیگر نیابتی‌ها توصیه می‌شود که همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای نگذارند و این رژیم رفتنی شده و ملت ایران است که باقی می‌ماند.

مطلب قبلی...
noghrekar.jpg
به این میگن پهلوونه وسطِ گود! مسعود نقره کار
مطلب بعدی...
Abolfasl_Mohagheghi_4.jpg
ایران اینترنشنال؛ رسانه‌ای قابل تقدیر، ابوالفضل محققی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar2-1.jpg
اقامت دائم هانیه صفوی دختر سرلشگر رحیم صفوی در استرالیا
tv20-1.jpg
سناتور لیندزی گراهام چهره‌ هم‌صدا با مردم ایران را بهتر بشناسیم
one21.jpg
تصاویری از ماشین دودی شاه عبدالعظیم که برای همیشه تعطیل شد!
oholic20-1.jpg
دانشجوی انصرافی دانشگاه، خالق برند گری کوس
goftar20.jpg
پایان رزمایش جمهوری اسلامی و روسیه، آیا این تجهیزات برای مقابله با قویترین ارتش دنیا کافیست؟
tv20.jpg
تصاویری از ناو پیشرفته و غول‌پیکر یو اس اس جرالد فورد
goftar19-1.jpg
زیبا کرمعلی؛ از شهرت با بازی در «لاتاری» تا صداپیشگی و فیلم‌سازی
gooyatv4.jpg
تصاویر متفاوت از الناز کیانی مجری ایران اینترنشنال

از سایت های دیگر

وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
خیانت در رابطه؛ پدیده‌ای اتفاقی یا از قبل برنامه‌ریزی شده؟
دختران و نوه‌های حاکمان ایران، در لس‌آنجلس مینی‌ژوپ می‌پوشند
سرنوشت غم‌انگیز باهوش‌ترین انسان تاریخ

پر بیننده ترین ها



goftar19-2.jpg
حواشی سیرک اهدای صلح نوبل در نروژ
one19-1.jpg
پنجمین ازدواج راجر واترز خواننده سابق پینک فلوید در ۷۸سالگی
newso.jpg
افشا شدن علت مرگ الکسی ناوالنی؛ مخالف سرسخت پوتین با سم قورباغه دارت کشته شد
goftar18-2.jpg
حضور کریستیان امانپور برای تماشای مسابقات تنیس اوپن استرالیا ۲۰۲۶
kayhan.jpg
اتحاد؟! اتحاد کی با کی؟!
gtv.jpg
تصاویر ازدواج ستاره پرتغالی که اخیراً بر اثر تصادفی دلخراش درگذشت

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy