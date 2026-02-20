دارم به برنامه تلویزیون ایران اینترنشنال در ارتباط با نقش کادر درمان و فداکاری بزرگ آنها در یاری رساندن به مجروحان نگاه می‌کنم؛ که چگونه زیر نگاه قصابان ساطور به دست، که می‌تواند به بهای جانشان تمام شود، به وظیفه انسانی و شغلی خود عمل می‌کنند.

تمام وجودم لبریز از احساس محبت به این کار بزرگ و انسانی‌ست.

همزمان فکر می‌کنم اگر همین کادر پرتلاش و بی‌ادعای تلویزیون انترنشنال نبود، کدام رسانه می‌توانست پرده از این جنایت بزرگ بردارد؟ چه بلندگویی می‌توانست با این ابعاد و این‌چنین تأثیرگذار، صدای پدری را که در میان جنازه‌ها می‌گشت و پسر خود را صدا می‌کرد، به یک دادخواهی جهانی بدل کند؛ «سپهر بابا کجایی» که به شناسه بزرگ این قتل‌عام تاریخی بدل شد و جهانی گردید.

اگر این تب‌وتاب رسانه اینترنشنال نبود، چه کسی، چه رسانه‌ای می‌توانست در چنین ابعادی پرده از لحظه‌به‌لحظه جنایت شبانه حکومت و کشتار ده‌ها هزار زیباترین فرزندان این آب‌وخاک بردارد؟

چه موافق باشیم چه مخالف، باید اعتراف کرد که نقش تلویزیون انترنشنال و تک‌تک کارکنان آن در افشای این جنایت و در معرض دید قرار دادن ابعاد این جنایت در سطح جهان و برانگیختن احساسات میلیون‌ها انسان ایرانی، چه در داخل و چه خارج، بی‌بدیل بوده است.

نقشی تأثیرگذار در شکل‌دهی به افکار عمومی و ایجاد پل ارتباطی میان داخل و خارج کشور. مگر نه که یکی از مهم‌ترین وظایف هر رسانه، پایبندی به شرافت و تعهد انسانی، این است که امکان دیدن و دانستن حقیقت را در برابر سانسور و پنهان‌کاری حکومتی مانند جمهوری اسلامی در برابر انظار عمومی قرار دهد؟ آشکارسازی حقیقت، حتی اگر از سوی رسانه‌ای که اختلاف نظر با آن داشته باشیم، قابل تقدیر است و سپاسگزاری از تلاش آن، نشانه‌ای از بلوغ فکری و اخلاقی ما که نشان‌دهنده دست‌یابی به فرهنگی تحسین‌برانگیز است که به قول کسروی، زیبایی آدمی را به نمایش می‌نهد: «زیبایی آدمی در راستی‌پرستی اوست» -- احمد کسروی.