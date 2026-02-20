خبرنامه گویا - دیوان عالی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که رئیسجمهور، دونالد ترامپ بدون تصویب کنگره، اختیار قانونی برای وضع تعرفههای گسترده و فراگیر بر واردات از کشورهای مختلف جهان را ندارد.؛ حکمی که یکی از سیاستهای کلیدی او را با چالش جدی روبهرو کرده و محدودیتی کمسابقه بر تلاشهایش برای گسترش اختیارات ریاستجمهوری اعمال میکند.
این رأی با نتیجه ۶ در برابر ۳ صادر شد و به تعرفههایی مربوط میشود که بر اساس یک قانون اختیارات اضطراری اعمال شده بودند؛ که ترامپ بر واردات تقریباً تمامی کشورهای جهان وضع کرده بود.
این تصمیم ضربهای دور از انتظار برای دولت ترامپ از سوی دیوان عالیای محسوب میشود که دارای اکثریت محافظهکار است و از زمان آغاز به کار او، در بسیاری از پروندههای جنجالی از مواضعش حمایت کرده بود.
رأی اکثریت توسط رئیس دیوان عالی، جان رابرتس، نگاشته شد. دو قاضی محافظهکار دیگر به همراه سه قاضی لیبرال به این نظر پیوستند. در مقابل، سه قاضی محافظهکار، با این رأی مخالفت کردند.
رابرتس در رأی خود نوشت: «بنیانگذاران ایالات متحده هیچ بخشی از اختیار وضع مالیات را به قوه مجریه واگذار نکردهاند.»
اکثریت قضات درباره این موضوع اظهارنظر نکردند که آیا شرکتها میتوانند میلیاردها دلاری را که بهصورت جمعی بابت این تعرفهها پرداخت کردهاند، بازپس بگیرند یا نه. قانون اساسی آمریکا اختیار تعیین تعرفهها را به کنگره واگذار کرده است.
قانون مصوب سال ۱۹۷۷، که بهطور مشخص به تعرفهها اشارهای ندارد، به رئیسجمهور اجازه میدهد در صورت تشخیص «وضعیت اضطراری» یعنی وجود «تهدیدی غیرعادی و فوقالعاده» علیه کشور واردات و صادرات را «تنظیم» کند. ترامپ با استناد به همین قانون، برای مقابله با آنچه «وضعیت اضطراری ملی» ناشی از کسری تجاری ایالات متحده میخواند، تعرفههای موسوم به «متقابل» را بر کالاهای وارداتی از تقریباً تمامی شرکای تجاری خارجی آمریکا اعمال کرده بود.