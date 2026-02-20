تصاویر رسیده به «ایرانوایر» نشان میدهد شماری از شهروندان تصاویر کودکان کشته شده به دست ماموران سرکوب جمهوری اسلامی را در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران نصب کردهاند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده صدها کودک و نوجوان در جریان سرکوب و کشتار گسترده مردم معترض در شهرهای مختلف ایران کشته شدهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران تعداد دانشآموزان کشته و احراز هویت شده در ایران را ۲۳۰نفر اعلام کرده است.
همزمان گزارشهایی از کودکان زیر ۶سال در جریان اعتراضات منتشر شده که عموما در خودروها همراه خانواده یا در آغوش آنها هدف شلیک گلوله قرار گرفتهاند.
دستکم دو فرد زیر ۱۸سال نیز در خطر اعدام و مجازات مرگ هستند.
