Saturday, Feb 21, 2026

صفحه نخست » عداوت رسانه های بیگانه با ایران و وظیفه ما ایرانیان در قبال آنها، شهاب صنیعی

Shahb-Saniei.jpgدستمایه نوشته حاظر این پرسش قدیمی است که چرا رسانه ای مانند رادیو فردا مدام اصرار دارد که انگشتش را در چشم ایرانیان فرو کند؟

راقم بر این باور است که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در25 بهمن 1404، 14 فوریه 2026 نمایانگر یک « نه » بسیار به بزرگ تمام کسانی بود که پشت داستانهایی نظیر «همه با هم»، «رهبر منم، رهبر تویی» ، «حکومت کارگری»، « جمهوری اسلامی دمکراتیک خانم و آقای رجوی»، و البته جمع صادراتی های رژیم بود که در خلال این چند دهه پشت شعارهای فریبنده ای نظیر «نه به جنگ»، «مطالبات حداقلی»، « اصلاحات از درون رژیم»، «چانه از بالا، مطالبه از پایین » « اسلام خوب، اسلام بد» و از این دست نقش خودشان را بخوبی ایفا کردند.

2026-02-20 141142.jpg

در این میان چیزی که عجیب است این است که امروز در 20 فوریه / اول اسفند، یعنی تنها 6 روز بعد از نمایش میلیونی ایرانیان وطنپرست در خارج کشور و دادن آن « نه » بسیار بزرگ به تفکر و خود افراد و گروه های که نامش در بالا آمد، این رسانه یک تحلیل از جانب دختر حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم گلرو، یعنی خانم مهدیه گلرو، و یک تحلیل از آقای رضا علیجانی منتشر میکند. البته این روند تازگی ندارد، اما از دید راقم، بعد از همایش میلیونی ما ایرانیان در خارج از کشور هر انسان ایرانی ایی که مسائل کشورش را دنبال کرده باشد را ناخودآگاه وادار میکند که به چند نکته ای که در ادامه میاید بیاندشد و از خود بپرسد که:

یک، براستی لجاجت با ایرانیان و نادیده گرفتن آنها از جانب این رسانه از کجا نشات میگیرد و قرار است که تا کی ادامه پیدا کند؟

دو آنکه آیا زمان آن نرسیده که ما ایرانیان، همانطور که با اعتراضات خودمان خواننده پینگ فلوید را آنطور به عقب راندیم که محترمانه پوزش خواست، رادیو فردا و رسانه هایی نظیر صدای آمریکای تحت ریاست علی جوانمردی و بی بی سی

فارسی و امثال آنها را، یکبار برای همیشه، بر سر جای خودشان بنشانیم تا اینقدر بر زخم ما نمک نپاشند و مزاحم کار ما ایرانیان نشوند؟

پاینده ایران و به امید آزادی میهنمان

شهاب صنیعی

اسلو

