ویژه خبرنامه گویا

نگارنده همیشه براین دیدگاه بوده است که در تنگناها وبزن‌گاه‌های مهم، عیارها محک می‌خورند. همه ما بارها از دیگران به ویژه مخالفان پادشاهی‌خواهان و آقای رضا پهلوی شنیده‌ایم که اگر ایشان هوادار دارد خوب یک اعلامیه بدهد واز مردم بخواهد به خیابان بیایند. این کار که شد وسیل جمعیت از لایه‌های گوناگون اجتماع درایران و بیرون ازایران بیرون آمدند با آن شکوه ، بزرگی و زیبایی و زمینه انقلاب ملی/ انقلاب شیروخورشید در برابر چشم جهانیان شکل گرفت، درست واژگونه ادعاهای پیشین را به میان آوردند که چرا از مردم خواست که بیرون بیایند! وکوشش کردند که مسئولیت کشتار جنایتکارانه حکومت را به گونه‌ای با بی‌پروایی و کینه‌ورزی متوجه ایشان نمایند. دو مورد بیهودگی این سخنان را آشکار می‌سازد:

یک. همه نشانه‌ها براین حکایت دارد که حکومت از مدت‌ها پیش نقشه کشتاررا کشیده بوده است چون سد درسد می‌دانسته که وضع جامعه انفجاری است و دیر یا زود مردم بپا خواهند خواست. با توجه به وضع بسیار بحرانی حکومت ، خطر نابودی در جنگ و ریزش هر روز بیش‌تر در میان نیروهای وابسته درونی وبیرونی، آمادگی کشتار وحشیانه تر ازگذشته را داشته چون پای مرگ و زندگی ننگین او در میان بوده است . حکومت از ترس سرپیچی نیروهای خودی از چنین قتل‌عامی، دست به‌دامان مزدوران بیگانه هم می‌شود که البته با دادن پول‌های هنگفت از سرمایه مردم ایران.

دو. شک نیست که وجود آقای رضاپهلوی برای رهبری دوران گذارو اعلان علنی او در این باره شور وشوق و امید زیادی در مردم خون‌به‌دل ایجاد کرد و سیل مردم ، بیش از آن‌چه تصور می‌شد، به خیابان‌ها سرازیر شدند.

این پشتیبانی گسترده درحقیقت می‌باید تکانی در مخالفان که یک‌بند ادعا می‌کردند که ایشان هواداری ندارد، داده باشد که نشد زیرا بیان:"ببخشید، من اشتباه کردم" جربزه و شهامت می‌خواهد که شماری ندارند و باید هم‌چنان در درون پیله خود بمانند.