Saturday, Feb 21, 2026

صفحه نخست » "سناریو کشتن خامنه‌ای و پسرش مجتبی"

khamMoji.jpgاکسیوس: یکی از سناریوهای آمریکا کشتن خامنه‌ای و پسرش مجتبی است

ایران وایر - وب‌سایت اکسیوس گزارش داد دولت دونالد ترامپ هم‌زمان با بررسی مسیرهای دیپلماتیک در پرونده هسته‌ای ایران، گزینه‌های نظامی‌ را نیز مدنظر دارد که یکی از آن‌ها هدف قرار دادن علی خامنه‌ای و پسرش مجتبی است.

به گزارش اکسیوس، یک مقام ارشد آمریکایی گفته است دولت ترامپ آمادگی دارد پیشنهاد ایران برای غنی‌سازی «نمادین» را بررسی کند، مشروط بر این که این سطح از غنی‌سازی هیچ مسیر بالقوه‌ای به سوی ساخت سلاح هسته‌ای باقی نگذارد. به گفته این مقام، چنین پیشنهادی باید بتواند تردیدهای گسترده در داخل دولت آمریکا و میان متحدان منطقه‌ای را برطرف کند.

در همین حال، به ترامپ گزینه‌های نظامی متعددی ارایه شده است. یک مشاور ارشد او گفته پنتاگون برای هر سناریویی طرح دارد و یکی از این سناریوها حذف رهبر جمهوری اسلامی و پسرش را در بر می‌گیرد. منبعی دیگر نیز تایید کرده است که چند هفته پیش چنین طرحی به ترامپ ارایه شده بود، هرچند مشاوران نزدیک رییس‌جمهوری تاکید کرده‌اند تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده و ترامپ «همه گزینه‌ها را باز نگه داشته است».

اکسیوس می‌نویسد آستانه پذیرش پیشنهاد هسته‌ای ایران برای واشینگتن بسیار بالا است. مقام آمریکایی گفته اگر تهران می‌خواهد از حمله جلوگیری کند، باید پیشنهادی ارایه دهد که «نتوان آن را رد کرد». او هشدار داده است اگر ایران وقت‌کشی کند، صبر دولت آمریکا محدود خواهد بود.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرده است پیش‌نویس پیشنهاد ایران ظرف دو تا سه روز نهایی می‌شود. با این حال، مقام‌های آمریکایی و اسراییلی به اکسیوس گفته‌اند ترامپ ممکن است حتی در همین آخر هفته دست به اقدام نظامی بزند.

بر اساس این گزارش، مواضع علنی ایران و آمریکا درباره غنی‌سازی همچنان ناسازگار به نظر می‌رسد، اما اظهارات اخیر دو طرف نشان می‌دهد هنوز اندکی فضا برای توافق وجود دارد. آمریکا تاکید دارد هرگونه پیشنهاد باید بسیار جزیی و قابل راستی‌آزمایی باشد و تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران ماهیتی کاملا صلح‌آمیز دارد.

اکسیوس در پایان گزارش خود می‌نویسد تهران قرار است پس از تایید نهایی سیاسی، طرح خود را به واشینگتن ارایه کند و پس از آن آمریکا درباره ادامه گفت‌وگوها یا انتخاب مسیرهای دیگر تصمیم خواهد گرفت.

goftar21.jpg
