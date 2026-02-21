روز شنبه دوم اسفند ۱۴۰۴، شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران تجمع ضد حکومتی برگزار کرده و شعارها «جاوید شاه» و «مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد» سر دادند.

گزارش‌هایی از برگزاری تجمعات ضد حکومتی در دانشگاه‌ شریف تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز منتشر شده است.

ویدئوی دیگری از تجمع پرتعداد امروز دانشجویان در دانشگاه‌ امیرکبیر با شعار: «مرگ بر سه فاسد، ملا چپی مجاهد» pic.twitter.com/5xUjNQLCm9 -- Amirkabir NewsLetter خبرنامهٔ امیرکبیر (@autnews_org) February 21, 2026

خبرنامه امیرکبیر: «گزارش تکمیلی از تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف)؛ شعار «جاویدشاه» و ایستادگی در برابر نیروهای بسیج»

تصاویر دیگری که از تجمع امروز دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر به دست خبرنامه امیرکبیر رسیده است، جمعیت بسیار پرتعداد دانشجویان این دانشگاه را نشان می‌دهد. در بخشی از این تصاویر، دانشجویان شعارهایی مانند «جاویدشاه»، «این آخرین نبرده، پهلوی برمی‌گرده» و «کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم» سر می‌دهند. در تصاویر دیگری نیز که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، دانشجویان در برابر نیروهای شبه نظامی بسیج ایستادگی کرده و شعارهایی مانند «توپ تانک فشفشه، خامنه‌ای...» سر می‌دهند.

«گزارش تکمیلی از تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف)؛ شعار «جاویدشاه» و ایستادگی در برابر نیروهای بسیج»



تصاویر دیگری که از تجمع امروز دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر به دست #خبرنامه_امیرکبیر رسیده است، جمعیت بسیار پرتعداد دانشجویان این دانشگاه را نشان می‌دهد. در بخشی از... pic.twitter.com/9dDI0CHwt3 -- Amirkabir NewsLetter خبرنامهٔ امیرکبیر (@autnews_org) February 21, 2026

همخوانی سرود «سوگند به عاشقان ایران» در دانشگاه بهشتی

در ادامه اعتراضات دانشجویی در دانشگاه بهشتی و در تداوم «انقلاب ملی شیر و خورشید»، جمعی از دانشجویان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی این دانشگاه اقدام به همخوانی سرود «سوگند به عاشقان ایران» کردند.

همخوانی سرود «سوگند به عاشقان ایران» در دانشگاه بهشتی



در ادامه اعتراضات دانشجویی در دانشگاه بهشتی و در تداوم «انقلاب ملی شیر و خورشید»، جمعی از دانشجویان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی این دانشگاه اقدام به همخوانی سرود «سوگند به عاشقان ایران» کردند.#خبرنامه_امیرکبیر pic.twitter.com/DhtOUaA5W7 -- Amirkabir NewsLetter خبرنامهٔ امیرکبیر (@autnews_org) February 21, 2026

بنابر اطلاعات دریافتی خبرنامه امیرکبیر از دانشگاه آریامهر (شریف) هم اکنون ماموران لباس شخصی و گارد در تمام خروجی‌های دانشگاه شریف حضور دارند و خطر بازداشت دانشجویان بسیار بالا است. ماموران حراست دانشگاه نیز فعالانه مشغول شناسایی دانشجویان برای تحویل به نیروهای اطلاعات می‌باشند. بار دیگر دولت خیانتکار پزشکیان برای سرکوب دانشجویان دست به دست نیروهای تروریست سپاه و بسیج داده است