Saturday, Feb 21, 2026

صفحه نخست » نه به عمامه، نه به چپ، نه به مجاهد؛ فریاد مشترک امروز دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر

margbar.jpg

روز شنبه دوم اسفند ۱۴۰۴، شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران تجمع ضد حکومتی برگزار کرده و شعارها «جاوید شاه» و «مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد» سر دادند.

گزارش‌هایی از برگزاری تجمعات ضد حکومتی در دانشگاه‌ شریف تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز منتشر شده است.

خبرنامه امیرکبیر: «گزارش تکمیلی از تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف)؛ شعار «جاویدشاه» و ایستادگی در برابر نیروهای بسیج»

تصاویر دیگری که از تجمع امروز دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر به دست خبرنامه امیرکبیر رسیده است، جمعیت بسیار پرتعداد دانشجویان این دانشگاه را نشان می‌دهد. در بخشی از این تصاویر، دانشجویان شعارهایی مانند «جاویدشاه»، «این آخرین نبرده، پهلوی برمی‌گرده» و «کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم» سر می‌دهند. در تصاویر دیگری نیز که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، دانشجویان در برابر نیروهای شبه نظامی بسیج ایستادگی کرده و شعارهایی مانند «توپ تانک فشفشه، خامنه‌ای...» سر می‌دهند.

همخوانی سرود «سوگند به عاشقان ایران» در دانشگاه بهشتی

در ادامه اعتراضات دانشجویی در دانشگاه بهشتی و در تداوم «انقلاب ملی شیر و خورشید»، جمعی از دانشجویان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی این دانشگاه اقدام به همخوانی سرود «سوگند به عاشقان ایران» کردند.

بنابر اطلاعات دریافتی خبرنامه امیرکبیر از دانشگاه آریامهر (شریف) هم اکنون ماموران لباس شخصی و گارد در تمام خروجی‌های دانشگاه شریف حضور دارند و خطر بازداشت دانشجویان بسیار بالا است. ماموران حراست دانشگاه نیز فعالانه مشغول شناسایی دانشجویان برای تحویل به نیروهای اطلاعات می‌باشند. بار دیگر دولت خیانتکار پزشکیان برای سرکوب دانشجویان دست به دست نیروهای تروریست سپاه و بسیج داده است

مطلب بعدی...
21opA.jpg
تجمع‌های دانشجویی با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» و «رضا شاه، روحت شاد»

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar21.jpg
جنجال عکس‌های تازه‌ی ترانه علیدوستی همزمان با انقلاب شیر و خورشید
tv21.jpg
محمد محسن مهاجرانی پسر عطااله مهاجرانی که یک دکل نفتی را غیب کرد!
one21.jpg
دیدار جمعی از مردم خودفروخته آذربایجان شرقی با دیکتاتور ایران
oholic21.jpg
زندگی پر از عیاشی پادشاه تایلند
goftar21-1.jpg
تصاویر لو رفته از رفتار انحرافی نمایندگان مجلس دوما روسیه
tv20-1.jpg
سناتور لیندزی گراهام چهره‌ هم‌صدا با مردم ایران را بهتر بشناسیم
goftar2-1.jpg
اقامت دائم هانیه صفوی دختر سرلشگر رحیم صفوی در استرالیا
one21.jpg
تصاویری از ماشین دودی شاه عبدالعظیم که برای همیشه تعطیل شد!

از سایت های دیگر

چه کسی آمریکایی‌های مقیم ایران را ‌می‌کشت؟
غاری در کره ماه که انسان‌ها می توانند در آن ساکن شوند
کابوس خامنه‌ای به حقیقت نزدیک می‌شود
فیلم: دوران محمدرضا شاهی؛ محصلین ایرانی در خارجه

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مهدی نصیری: مردم ایران و شاهزاده در پی استقرار پادشاهی مشروطه‌اند
kayhan.jpg
«روز جهانی اقدام»، نقطه عطف انقلاب شیروخورشید ایران
goftar20-1.jpg
مجتبی واحدی تحلیل‌گر سیاسی مقیم امریکا کیست؟
gooyatv5-1.jpg
رونمایی از یازدهمین نوه دونالد ترامپ
one20.jpg
تصاویری از فشن شو کلاه های عجیب در دوره قاجار
oholic20.jpg
آیا با پدر خود اختلاف دارید؟ شما زودتر پیر می شوید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy