کیهان لندن - شماری از افسران و درجهداران مبارز داخل میهن تحت عتوان «تیپ سیمرغ» در بیانیه شماره۴ خود اعلام کردند که اعضای آن در جریان انقلاب شیروخورشید با تعهد به سوگند سربازی خود در پدافند از مردم با تمام توان و با وجود دسیسهها و خیانتهایی که بر آنان رفت در کنار مردم بودند.
متن این بیانیه به این شرح است:
هم میهنان دلاور که سر خم نکردید. هم میهنان که تاریخ را رقم زدید.
تیپ سیمرغ پس از مراسم چهلم جاویدنامان راه آزادی و ترمیم شبکه ارتباطی خود به استحضار میرساند؛
درجهداران و افسران این تیپ، در جریان رستاخیز ملی دیماه با تعهد به سوگند سربازی خود در پدافند از شما با تمام توان و با وجود دسیسهها و خیانتهایی که بر آنان رفت در کنار شما بودند.
ما با وجود بازداشتها و سرکوبهای زود هنگام که نتیجه آن دسیسهها بود اما در جریان خیزش ملی در کنار شما بودیم.
با افتخار و در کنار شما کشتههای بسیار تقدیم ملت و این آب و خاک کردیم و قریب بر ۵۰۰ کشته از رژیم اهریمنی گرفتیم.
ما در حال بازسازی شبکههای خود هستیم و در موقع مقرر و در نبرد نهایی بنا بر وظیفه ملی و میهنی و بدستور رضا شاه دوم عمل خواهیم کرد.
پاینده ایران، جاوید شاه
ما همگی سربازان پادشاه هستیم.
تیپ سیمرغ نیروهای مسلح
۳۰ بهمن ۲۵۸۴ شاهنشاهی
۳۰ بهمن ۱۴۰۴ خورشیدی
۱۹ فوریه ۲۰۲۵ ترسایی