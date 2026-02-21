خبرنامه گویا - در حالی که اعتراضات اخیر در ایران همچنان ادامه دارد و هزاران نفر از شهروندان بی‌گناه قربانی سرکوب‌های حکومت جمهوری اسلامی شده‌اند، رضا پهلوی از «شیعیان متدین» خواسته تا در خط مقدم مبارزه با این رژیم قرار گیرند. او در شبکه اجتماعی ایکس کشتار مردم به نام دین را محکوم و تاکید کرد که روحانیت شیعه در این آزمون تاریخی مردود شده است. پیام او فراخوانی است به متدینان تا در کنار دیگر پیروان ادیان، دین خود را از دست حکومت دجال بازپس گیرند و اجازه سوءاستفاده از خون مردم برای مشروعیت مذهبی ندهند.

همزمان، اظهارنظر جنجالی علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، در مورد احتمال سوزاندن قرآن در واکنش به اعدام معترضان، سوژه‌ای شد تا برخی رسانه‌ها و منتقدان، از جمله بخش فارسی بی‌بی‌سی، پیام رضا پهلوی را تضعیف کنند. در گزارش بی‌بی‌سی فارسی، به طور ضمنی القا شده است که فراخوان رضا پهلوی برای حضور شیعیان متدین در مبارزه، نمی‌تواند جدی گرفته شود چرا که برخی هوادارانش، به ویژه کریمی، به مقدسات دینی تعرض کرده‌اند. این استدلال اما نگاهی یک‌سویه و سطحی به موضوع دارد و از چند واقعیت مهم غفلت می‌کند.

اول این که، پیام علی کریمی نه یک دعوت واقعی به توهین به قرآن بود و نه تغییری در خط فکری او نسبت به دین ایجاد کرد. او در پست بعدی خود توضیح داد که منظورش هشدار به حکومت بود که اگر به نام اسلام هزاران نفر را قتل عام کند، این رفتار هیچ سنخیتی با قرآن و دین ندارد. به بیان دیگر، کریمی، با زبانی استعاری، از حکومت انتقاد کرد و تلاش داشت نشان دهد که اسلام واقعی نمی‌تواند توجیه‌کننده کشتار باشد.

پیام رضا پهلوی اما کاملاً روشن و هدفمند است: متدینان شیعه باید بر اساس وجدان دینی خود، علیه ظلم و جنایات حکومت وارد عمل شوند.

ترکیب پیام رضا پهلوی با اعتراضات اخیر و کشته شدن هزاران شهروند، یک لحظه تاریخی برای شیعیان متدین فراهم کرده است تا با ایستادن در کنار ملت و برادران و خواهران اهل سنت و پیروان دیگر مذاهب، نشان دهند که اسلام سیاسی و اعمال جنایتکارانه حکومت، با ایمان واقعی آنها همخوانی ندارد.