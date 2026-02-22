یورونیوز - روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز در گزارشی تفصیلی به قلم فرناز فصیحی، با اشاره به تشدید تنشها میان تهران و واشنگتن، از تغییرات کلیدی در ساختار مدیریتی و دفاعی ایران برای مقابله با تهدیدات احتمالی آمریکا پرده برداشت.
نیویورکتایمز مدعی شد که با افزایش احتمال درگیری نظامی، علی خامنهای، رهبر ایران ماموریت تضمین بقای ساختار سیاسی و مدیریت شرایط جنگی را به علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، واگذار کرده است.
این روزنامه با استناد به اظهارات ۶ مقام آگاه ایرانی و تعدادی از اعضای سپاه پاسداران مینویسد: «از اوایل ژانویه و در پی بروز اعتراضات داخلی و تهدیدات ایالات متحده، علی لاریجانی، سیاستمدار ۶۷ ساله و فرمانده پیشین سپاه، عملا هدایت امور کلیدی کشور را به دست گرفته است.»
در بخشی از این گزارش آمده است که ظهور آقای لاریجانی منجر به حاشیهنشینی مشهود مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران شده است؛ شخصی که به نوشته این روزنامه، همچنان بر هویت تخصصی خود به عنوان یک پزشک تاکید دارد و از پذیرش مسئولیتِ حل بحرانهای کلان سر باز میزند. نیویورکتایمز به نقل از رسانههای داخلی ایران مینویسد: «پزشکیان حتی برای موضوعاتی نظیر رفع فیلترینگ نیز به لاریجانی متوسل شده است که این نشاندهنده دست برتر دبیر شورای عالی امنیت ملی در ساختار فعلی است.»
نیویورکتایمز در ادامه به ابعاد امنیتی صدور دستورالعملهای جدید در تهران پرداخته و میافزاید: «رهبر ایران به علی لاریجانی و حلقهای از معتمدان نظامی-سیاسی دستور داده تا لایههای مختلف جانشینی را برای تمامی مناصب کلیدی تعیین کنند. این تدابیر برای آن اتخاذ شده که در صورت وقوع ترور یا قطع ارتباطات در زمان جنگ، سیستم دچار فروپاشی نشود.»
این روزنامه آمریکایی به نقل از ناصر ایمانی، تحلیلگر نزدیک به طیف اصولگرا، نوشت: «رهبری اعتماد کاملی به لاریجانی دارد و او را به دلیل سوابق سیاسی و هوش سرشار، مردِ این برهه حساس و بحرانی میداند.»
بخش دیگری از این گزارش به آمادگیهای میدانی ایران اختصاص دارد. نیویورکتایمز مدعی شد: «ایران بر پایه این فرض که حملات نظامی آمریکا قریبالوقوع است، پرتابگرهای موشک بالستیک خود را در مرزهای غربی (نزدیک به اسرائیل) و سواحل جنوبی خلیج فارس (در برد پایگاههای آمریکایی) مستقر کرده و تمامی نیروهای مسلح در بالاترین سطح آمادهباش قرار گرفتهاند.»
در پایان، این روزنامه به نقل از علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بینالمللی بحران، خاطرنشان کرد که علیرغم تمامی طرحهای جانشینی و مدیریت بحران، نقش شخص رهبر همچنان به عنوان «نیروی محرکه و انسجامبخش اصلی نظام» غیرقابل جایگزین است و سیستم بدون حضور ایشان با چالشهای پیشبینیناپذیری روبرو خواهد شد.
