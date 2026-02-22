از بقای تضعیف‌شده تا جنگ داخلی چندقطبی

در تحلیل راهبردی، «حمله نظامی» یک رویداد نیست، بلکه یک محرک ساختاری است. آنچه سرنوشت کشور را تعیین می‌کند، نه خود حمله، بلکه نوع واکنش ساختار سیاسی، انسجام نیروهای مسلح، آمادگی اجتماعی و کیفیت سازمان‌یافتگی نیروهای جایگزین است.پس از هر شوک خارجی، کشورها معمولاً در یکی از چهار مسیر حرکت می‌کنند. در مورد ایران نیز می‌توان چهار سناریوی اصلی را طراحی کرد. هیچ‌یک قطعی نیست، اما هرکدام پیامدهای کاملاً متفاوتی برای آینده سیاسی کشور دارند.

سناریوی اول: بقای رژیم با تضعیف ساختاری:

علیرغم حرکت بدون هدفگذاری تیم های دیپلماسی جمهوری اسلامی وایالات متحده آمریکا روی ریل مذاکرات بدون سرانجام ، بنظر میرسد که با موضعگیری تند رهبر ایران همزمان با برگزاری دور اخیر مذاکرات در ژنو که نشان میداد مواضع وی متأثر از بولتن های تهیه شده توسط نظامیان وامنیتی هاست تا بولتن های وزارت امور خارجه ، باید گفت ؛ علائم بروز حمله را قویتر از قبل محتمل نشان داد. در این چارچوب ، برخی تصمیم گیران رادیکال در هسته درون نظام جمهوری اسلامی معتقدند : " حمله در صورت وقوع هم بمنزله پایان نظام نیست؛ بلکه آغاز یک مسیر جدید است". همین نگاه غلط وابستگی به حمایت چین و روسیه باعث شده که اغلب گزارشهای تهیه شده در حوزه رسانه در درون نظام ایدئولوژیک دچار تقلیل محتوایی از "منجی گرایی بعد از خامنه ای" به سمت "کسب حمایت فوری از چین وروسیه در تقابل با آمریکا" در خاورمیانه شود.

در این شکل از تغییر ، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی سقوط نمی‌کند. حکومت آسیب می‌بیند، اما انسجام امنیتی خود را حفظ می‌کند. تحقق این حالت در شرایطی است که :

حمله محدود و زیرساختی باشد (نه اشغال زمینی).

نیروهای مسلح دچار شکاف جدی نشوند.

روایت «دفاع ملی» بتواند بخش‌هایی از جامعه را بسیج کند.

اپوزیسیون فاقد سازمان‌دهی کافی برای بهره‌برداری از شوک باشد.

در این میان ، پیامدهایی چون : امنیتی‌شدن شدید فضای سیاسی کشور ، نظامی‌شدن بیشتر ساختار قدرت (نهادهای امنیتی نقش پررنگ‌تری می‌گیرند) ، رادیکالیزه‌شدن گفتمان حاکمیت قابل تصور است یعنی هرگونه مخالفت داخلی با برچسب همکاری با دشمن مواجه می‌شود(همانگونه که الان شاهد آن هستیم) و در نهایت ، اقتصاد فرسایشی و وابستگی بیشتر به شرق. در ارزیابی راهبردی از تحقق این سناریو باید گفت ؛ این وضعیت برای اپوزیسیون بدترین وضعیت کوتاه‌مدت است، زیرا جنگ به تقویت انسجام اقتدارگرایانه می‌انجامد.اما در بلندمدت، تضعیف اقتصادی و فرسایش مشروعیت می‌تواند زمینه تغییرات تدریجی یا شکاف‌های درونی را فراهم کند.

سناریوی دوم: فروپاشی کنترل‌شده و انتقال قدرت محدود: