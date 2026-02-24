ایندیپندنت - به گزارش کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل، فرزندان چند مقام رژیم ایران در حال اداره امپراتوری‌های مالی عظیم در خارج از کشور هستند و علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی، مشاور خامنه ای و علی کریمیان، دبیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیون های کشورهای اسلامی و پسران شمخانی و کریمیان در ماه گذشته حدود نیم میلیارد دلار از ایران خارج کرده‌اند.



آنها از ارزهای دیجیتال، نقدی و طلا برای انتقال پول استفاده می‌کنند. بخشی از این وجوه به مسکو منتقل شده و بخشی دیگر به سنگاپور، به حسابی متعلق به شرکتی به نام ILT Capital.



براساس این گزارش، مسیر دقیق این وجوه شخصا توسط محمد کریمیان، فرزند علی کریمیان مدیریت شده است. این پول‌ها به دبی منتقل می‌شوند و توسط حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، دریافت می‌شوند که از ثروتمندترین افراد است.



کانال ۱۴ در این گزارش می گوید، همزمان، ایرانیان در داخل کشور از خود می‌پرسند چرا پنج بانک قدرتمند کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند.