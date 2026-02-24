Tuesday, Feb 24, 2026

صفحه نخست » تحلیل مراد ویسی و حسین قاضیان از خیزش ملی‌گرایی در دانشگاه‌ها

***

***

مطلب قبلی...
23.jpg
آویزان کردن عروسک موش از درختهای دانشگاه آریامهر
مطلب بعدی...
tahlil.jpg
گردباد مرگباری که چون عذاب الهی به زودی بر سر ملاها فرود می‌آید

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar24.jpg
وضعیت شمال تهران در روزهای ناآرام دانشگاه ها
gtv.jpg
از آرشیو تصویری: حضور فرحناز پهلوی برای تدارکات عروسی ایمان پهلوی
one24.jpg
مشهورترین چهره های چپ ایران
goftar24-2.jpg
بوسه شهاب حسینی بر دستان پدر فیلمساز جانباخته در قیام دی ماه
tv23-1.jpg
شلوار ملانیا ترامپ در ضیافت شام فرمانداران جنجالی شد
goftar23.jpg
تتوی خاص وزیر جنگ آمریکا خبرساز شد
one23-1.jpg
تصاویر کمتر دیده از احمد جنتی در آستانه ۱۰۰ سالگی
oholic23.jpg
با این ۷ روش بدنتان را هک کنید

از سایت های دیگر

خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
مشکلات حافظه و تمرکز؛ زنگ خطر تازه برای سلامت عمومی
تعرض جنسی به رئیس‌جمهوری مکزیک در ملاء عام
منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد

پر بیننده ترین ها



oholic26-1.jpg
محصولات بي مصرفي كه صدقه سر اينستاگرام پر فروش شدند
ch1.jpg
طرح ترور خامنه ای و پسرش؟
gtv.jpg
سوئدی جذابی که مثل آب خوردن رکورد می‌شکند و پول درمی‌آورد
goftar23-2.jpg
محققان برتر ایرانی علوم بیو انفورماتیک در جهان
goftar22-2.jpg
از نقش آفرینی در کلیپ های لس آنجلسی تا ورود به سیاست، نازنین بنیادی کیست؟‌
daily11.jpg
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر با حضور فریده قطبی (مادر فرح دیبا)

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy