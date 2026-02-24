«فرح فرح اسمشه، الزهرا بیارزشه»-- BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) February 23, 2026
«شریف دیگه بسشه، آریامهر اسمشه»
به آتش کشیدن پرچم جمهوری اسلامی در دستکم دو دانشگاه ایران
دانشجویان معترض برای سومین روز پیاپی شعارهای ضد حکومتی سر دادند
حسین قاضیان، جامعهشناس pic.twitter.com/iHe5ntj3j7
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، گفت: «در دانشگاهها گرایشهای ملیگرا پررنگتر شده و در برابر جریانهای اسلامگرا و چپگرا بیشتر ابراز حضور میکنند، نشانههایی که در نمادها و شعارهای مطرحشده دیده میشود. همزمان دانشجویان، تشکلهای وابسته به حاکمیت مانند بسیج دانشجویی... pic.twitter.com/Ln93KWG8RG-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 23, 2026
