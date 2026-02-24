رسانههای ایران صبح سهشنبه پنجم اسفند ماه از سقوط یک هلیکوپتر روی میدان میوه و ترهبار شهر دُرچه در خمینی شهر استان اصفهان خبر دادند.
تصاویری که خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی از محل وقوع حادثه منتشر کرده، ماموران آتشنشانی را در حال اطفای حریق نشان میدهد.
سقوط یک هلیکوپتر روی میدان میوه و ترهبار شهر درچه خمینیشهر-- gooya (@gooyanews) February 24, 2026
تصاویری که خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی از محل وقوع حادثه منتشر کرده،... pic.twitter.com/gwI9RjrR2L
