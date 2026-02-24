Tuesday, Feb 24, 2026

صفحه نخست » سقوط یک هلی‌کوپتر روی میدان میوه و تره‌بار شهر درچه خمینی‌شهر

رسانه‌‌های ایران صبح سه‌شنبه پنجم اسفند ماه از سقوط یک هلی‌کوپتر روی میدان میوه و تره‌بار شهر دُرچه در خمینی شهر استان اصفهان خبر دادند.

تصاویری که خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی از محل وقوع حادثه منتشر کرده، ماموران آتش‌نشانی را در حال اطفای حریق نشان می‌دهد.

