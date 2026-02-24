



تن‌های غرق به خون‌تان تیتر اول جهان است

مهسا شفیعی، خواهر نیما شفیعی، جوان ۱۸ ساله کشته‌شده در اعتراضات ۱۴۰۱، در پیامی صوتی از زندان یاسوج خطاب به برادرش و کشته‌شدگان انقلاب گفت: «شرمم باد که تو نماندی و من زنده‌ام. آزادی چیست؟ چه فرق می‌کند که در بند نسوان باشم یا در اتاقم، وقتی که همچنان سیاهی سایه افکنده است»

مهسا شفیعی، خواهر نیما شفیعی، جوان ۱۸ ساله کشته‌شده در اعتراضات ۱۴۰۱، در پیامی صوتی از زندان یاسوج خطاب به برادرش و کشته‌شدگان انقلاب گفت: «شرمم باد که تو نماندی و من زنده‌ام. آزادی چیست؟ چه فرق می‌کند که در بند نسوان باشم یا در اتاقم، وقتی که همچنان سیاهی سایه افکنده است» pic.twitter.com/QsrR5gpL0S -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 24, 2026

دانشجویان تربیت مدرس: شاه‌میاد با لشگرش، دانشجو‌ها پشت سرش

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس همزمان با سایر دانشگاه‌های کشور روز سه‌شنبه پنجم اسفند تجمع کرده و شعارهایی از جمله «شاه میاد به کشورش، دانشجوها پشت سرش» سر دادند.

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس همزمان با سایر دانشگاه‌های کشور روز سه‌شنبه پنجم اسفند تجمع کرده و شعارهایی از جمله «شاه میاد به کشورش، دانشجوها پشت سرش» سر دادند. pic.twitter.com/c5XUjahK1Z -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 24, 2026

ناراحتی یک بسیجی از دست‌زدن دانشجوها

یک نیروی بسیجی در دانشگاه صنعتی اصفهان روز سه‌شنبه با ضبط ویدیویی ناراحتی خود از دست‌زدن‌های اعتراضی دانشجویان را نشان داد و آیین سوگ برای جاویدنامان انقلاب ملی را «عزاداران دروغگو» خواند.

یک نیروی بسیجی در دانشگاه صنعتی اصفهان روز سه‌شنبه با ضبط ویدیویی ناراحتی خود از دست‌زدن‌های اعتراضی دانشجویان را نشان داد و آیین سوگ برای جاویدنامان انقلاب ملی را «عزاداران دروغگو» خواند. pic.twitter.com/OvIeBYVZk8 -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 24, 2026

***