تنهای غرق به خونتان تیتر اول جهان است
مهسا شفیعی، خواهر نیما شفیعی، جوان ۱۸ ساله کشتهشده در اعتراضات ۱۴۰۱، در پیامی صوتی از زندان یاسوج خطاب به برادرش و کشتهشدگان انقلاب گفت: «شرمم باد که تو نماندی و من زندهام. آزادی چیست؟ چه فرق میکند که در بند نسوان باشم یا در اتاقم، وقتی که همچنان سیاهی سایه افکنده است»
دانشجویان تربیت مدرس: شاهمیاد با لشگرش، دانشجوها پشت سرش
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس همزمان با سایر دانشگاههای کشور روز سهشنبه پنجم اسفند تجمع کرده و شعارهایی از جمله «شاه میاد به کشورش، دانشجوها پشت سرش» سر دادند.
ناراحتی یک بسیجی از دستزدن دانشجوها
یک نیروی بسیجی در دانشگاه صنعتی اصفهان روز سهشنبه با ضبط ویدیویی ناراحتی خود از دستزدنهای اعتراضی دانشجویان را نشان داد و آیین سوگ برای جاویدنامان انقلاب ملی را «عزاداران دروغگو» خواند.
نامهء سرگشاده ای به داریوش آشوری