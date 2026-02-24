Tuesday, Feb 24, 2026

صفحه نخست » پیام خواهر نیما شفیعی از زندان + ناراحتی یک بسیجی از دانشجویان

basijmsgevin.jpg

تن‌های غرق به خون‌تان تیتر اول جهان است

مهسا شفیعی، خواهر نیما شفیعی، جوان ۱۸ ساله کشته‌شده در اعتراضات ۱۴۰۱، در پیامی صوتی از زندان یاسوج خطاب به برادرش و کشته‌شدگان انقلاب گفت: «شرمم باد که تو نماندی و من زنده‌ام. آزادی چیست؟ چه فرق می‌کند که در بند نسوان باشم یا در اتاقم، وقتی که همچنان سیاهی سایه افکنده است»

دانشجویان تربیت مدرس: شاه‌میاد با لشگرش، دانشجو‌ها پشت سرش

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس همزمان با سایر دانشگاه‌های کشور روز سه‌شنبه پنجم اسفند تجمع کرده و شعارهایی از جمله «شاه میاد به کشورش، دانشجوها پشت سرش» سر دادند.

ناراحتی یک بسیجی از دست‌زدن دانشجوها

یک نیروی بسیجی در دانشگاه صنعتی اصفهان روز سه‌شنبه با ضبط ویدیویی ناراحتی خود از دست‌زدن‌های اعتراضی دانشجویان را نشان داد و آیین سوگ برای جاویدنامان انقلاب ملی را «عزاداران دروغگو» خواند.

***

مطلب قبلی...
24opA.jpg
اعتراف یک اصولگرای سابق: چرا دانشگاه به پادشاهی‌خواهی رسیده است؟
مطلب بعدی...
ena.jpg
نامهء سرگشاده ای به داریوش آشوری

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar24.jpg
وضعیت شمال تهران در روزهای ناآرام دانشگاه ها
gtv.jpg
از آرشیو تصویری: حضور فرحناز پهلوی برای تدارکات عروسی ایمان پهلوی
one24.jpg
مشهورترین چهره های چپ ایران
goftar24-2.jpg
بوسه شهاب حسینی بر دستان پدر فیلمساز جانباخته در قیام دی ماه
tv23-1.jpg
شلوار ملانیا ترامپ در ضیافت شام فرمانداران جنجالی شد
goftar23.jpg
تتوی خاص وزیر جنگ آمریکا خبرساز شد
one23-1.jpg
تصاویر کمتر دیده از احمد جنتی در آستانه ۱۰۰ سالگی
oholic23.jpg
با این ۷ روش بدنتان را هک کنید

از سایت های دیگر

ناگفته‌های جنجالی مرگ مقام ارشد اطلاعاتی ایران به دست پدرش
از زبان یک عکس: چمدان های آیت‌الله خمینی
سه ویژگی که نشان ‌می‌دهد شما و شریک عاطفی‌تان مناسب هم هستید
تفسیرهای اشتباه از این عکس دکتر مصدق

پر بیننده ترین ها



ch1.jpg
طرح ترور خامنه ای و پسرش؟
gtv.jpg
سوئدی جذابی که مثل آب خوردن رکورد می‌شکند و پول درمی‌آورد
goftar23-2.jpg
محققان برتر ایرانی علوم بیو انفورماتیک در جهان
goftar22-2.jpg
از نقش آفرینی در کلیپ های لس آنجلسی تا ورود به سیاست، نازنین بنیادی کیست؟‌
daily11.jpg
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر با حضور فریده قطبی (مادر فرح دیبا)
one22.jpg
اعطای دکترا افتخاری دانشگاه تهران به ریچارد نیکسون رییس جمهور آمریکا در سال۱۳۳۳

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy