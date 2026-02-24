بلومبرگ - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا
با افزایش احتمال کارزار نظامی آمریکا علیه تهران، تمرکز نظارت امنیتی هوایی ناتو در ترکیه از روسیه به ایران تغییر کرده است. منابع آگاه که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، گفتند ائتلاف ناتو بهطور منظم از هواپیماهای پیشرفته آواکس مستقر در ترکیه برای رصد هر دو کشور استفاده میکرده، اما در هفتههای اخیر تعداد پروازها از شهر قونیه در مرکز آناتولی برای زیر نظر گرفتن ایران افزایش یافته است.
در همین حال، ارتش آمریکا مجموعه گستردهای از نیروهای خود را در خاورمیانه مستقر کرده، است. دیپلماتهای آمریکایی و ایرانی نیز طی هفتههای اخیر برای دستیابی به توافقی هستهای جدید مذاکره کردهاند؛ مذاکراتی که پس از فشارهای ترامپ و تهدید به اقدام نظامی آغاز شد. ترامپ گفته است میخواهد تا اوایل ماه مارس به توافق برسد.
دولت آنکارا نگران است که وقوع چنین درگیریای موج تازهای از پناهجویان -- عمدتاً اتباع افغان و پاکستانی ساکن ایران -- را روانه ترکیه کند. به گفته منابع، مقامهای ترکیه که هماکنون میزبان نزدیک به سه میلیون پناهجوی سوری هستند، معتقدند ورود موج جدید از ایران میتواند فشار سنگینی بر اقتصاد بحرانزده این کشور وارد کند.
این منابع همچنین تأکید کردند که ترکیه برنامههای اضطراری خود را برای مواجهه با جابهجایی گسترده جمعیت در صورت وقوع یک درگیری بزرگ بهروزرسانی کرده است. این گزینهها از ایجاد اردوگاههایی در نزدیکی مرز آغاز میشود تا -- در سناریویی جنجالی -- ورود به خاک ایران برای «جلوگیری از عبور پناهجویان به داخل ترکیه». به گفته آنها، گزینه ورود به خاک ایران تنها در صورت بروز خلأ قدرت در ایران در نظر گرفته خواهد شد.