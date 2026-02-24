پیام فارسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا
«صدای شما را میشنویم»
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در پیامی به زبان فارسی خطاب به مردم ایران نوشت «سلام، ما صدای شما را میشنویم» و اعلام کرد در صورت داشتن اطلاعات مهم میتوانند به شکل امن و محرمانه با این نهاد تماس بگیرند و اطلاعات خود را منتقل کنند.
سلام. سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) صدای شما را میشنود و میخواهد به شما کمک کند. در ادامه، راهنمایی لازم در مورد چگونگی برقراری تماس مجازی امن با ما ارائه شده است. pic.twitter.com/Dfq4zomz1n-- CIA (@CIA) February 24, 2026
