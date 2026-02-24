Tuesday, Feb 24, 2026

صفحه نخست » پیام فارسی سازمان "سی آی اِی" آمریکا خطاب به ایرانیان‌

cia.jpg

پیام فارسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا

«صدای شما را می‌شنویم»

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در پیامی به زبان فارسی خطاب به مردم ایران نوشت «سلام، ما صدای شما را می‌شنویم» و اعلام کرد در صورت داشتن اطلاعات مهم می‌توانند به شکل امن و محرمانه با این نهاد تماس بگیرند و اطلاعات خود را منتقل کنند.

***

