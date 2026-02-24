Tuesday, Feb 24, 2026

francekushner.jpgیورونیوز - فرانسه دسترسی چارلز کوشنر، سفیر ایالات متحده، به وزرای دولت را قطع کرده است؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که او در نشستی که برای بررسی اظهارات دولت ترامپ درباره کشته شدن یک فعال راست افراطی به نام کانتن درانک برنامه‌ریزی شده بود، حاضر نشد.

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه چارلز کوشنرسفیر آمریکا در فرانسه را احضار کرده بود، وی پدر جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز هست. این احضار پس از آن انجام شد که سفارت آمریکا در پاریس، اظهارات دولت ترامپ در واشنگتن به پرونده قتل درانک را بازنشر کرد.

کانتن درانک، ۲۳ ساله بر اثر ضربه شدید به سر جان خود را از دست داد. این حادثه در جریان درگیری میان هواداران چپ افراطی و راست افراطی در حاشیه تجمع ۱۲ فوریه در شهر لیون رخ داد؛ تجمعی که علیه یکی از سیاستمداران حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) برگزار شده بود.

وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به ناتوانی آشکار در درک الزامات اولیه مأموریت یک سفیر و شأن نمایندگی کشور خود، وزیر (بارو) درخواست کرده است که وی (کوشنر) دیگر دسترسی مستقیم به اعضای دولت فرانسه نداشته باشد.»

با این حال، در همان بیانیه تأکید شد که کوشنر همچنان می‌تواند وظایف دیپلماتیک خود را انجام دهد و با مقام‌های فرانسوی «مبادله» داشته باشد.

در ادامه آمده است: «البته سفیر چارلز کوشنر می‌تواند به انجام مأموریت خود ادامه دهد و در وزارت امور خارجه (معروف به که دورسه) حضور یابد تا گفت‌وگوهای دیپلماتیک لازم را برای برطرف کردن تنش‌هایی که در یک رابطه دوستانه ۲۵۰ ساله ناگزیر است، انجام دهیم.»

آقای کوشنر برای توضیح درباره بیانیه‌ای از سوی دفتر مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا احضار شده بود. این دفتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «گزارش‌ها، که از سوی وزیر کشور فرانسه نیز تأیید شده‌اند، حاکی از آن است که کانتن درانک توسط شبه‌نظامیان چپ‌گرا کشته شده است؛ موضوعی که باید همه ما را نگران کند.»

قتل درانک، فضای تنش عمیق سیاسی در فرانسه را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده برجسته کرد.

آقای بارو آخر هفته گفت: «ما هرگونه ابزارسازی از این فاجعه را که یک خانواده فرانسوی را داغدار کرده است، برای اهداف سیاسی رد می کنیم. ما هیچ درسی برای آموختن به ویژه در مساله خشونت، از جنبش ارتجاعی بین المللی نمی پذیریم.»

وزارت خارجه آمریکا نیز در پیام خود تأکید کرد: «چپ‌گرایی رادیکال خشونت‌طلب در حال گسترش است و نقش آن در مرگ کانتن درانک نشان‌دهنده تهدیدی برای امنیت عمومی است. ما به نظارت بر اوضاع ادامه می‌دهیم و انتظار داریم عاملان خشونت به دست عدالت سپرده شوند.»

سابقه عدم حضور کوشنر در پی احضار دولت فرانسه

آقای کوشنر پیش‌تر نیز در ماه اوت برای نشستی که در پی نامه او به امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه ترتیب داده شده بود حاضر نشده بود. او در آن نامه مدعی شده بود که فرانسه در مقابله با یهودستیزی به اندازه کافی تلاش نکرده است. در آن زمان، مقام‌های وزارت خارجه فرانسه به جای سفیر آمریکا با یکی از نمایندگان او دیدار کردند.

