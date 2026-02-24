یورونیوز - فرانسه دسترسی چارلز کوشنر، سفیر ایالات متحده، به وزرای دولت را قطع کرده است؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که او در نشستی که برای بررسی اظهارات دولت ترامپ درباره کشته شدن یک فعال راست افراطی به نام کانتن درانک برنامه‌ریزی شده بود، حاضر نشد.

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه چارلز کوشنرسفیر آمریکا در فرانسه را احضار کرده بود، وی پدر جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز هست. این احضار پس از آن انجام شد که سفارت آمریکا در پاریس، اظهارات دولت ترامپ در واشنگتن به پرونده قتل درانک را بازنشر کرد.

کانتن درانک، ۲۳ ساله بر اثر ضربه شدید به سر جان خود را از دست داد. این حادثه در جریان درگیری میان هواداران چپ افراطی و راست افراطی در حاشیه تجمع ۱۲ فوریه در شهر لیون رخ داد؛ تجمعی که علیه یکی از سیاستمداران حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) برگزار شده بود.

وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به ناتوانی آشکار در درک الزامات اولیه مأموریت یک سفیر و شأن نمایندگی کشور خود، وزیر (بارو) درخواست کرده است که وی (کوشنر) دیگر دسترسی مستقیم به اعضای دولت فرانسه نداشته باشد.»