صفحه نخست » پاس گل مجاهدین خلق به خامنه ای و دار و دسته آدمخوران اسلامی؛ ف. م. سخن

IMG_4448.pngدر این که مجاهدین خلق، عقل باخته و مجنون سیاسی هستند شکی نیست و کافی ست تا اندکی در دروغ ها و توهمات روانی آن ها در خارج از ایران تامل کنیم و این جنون را مشاهده کنیم اما دروغگویی و داستان ساختن در خارج از کشور یک چیز است و همین داستان ها را برای داخل ایران ساختن چیز دیگر.

حقیقت این که من در باره ی این داستان تخیلی که مجاهدین به پاستور و بیت خامنه ای حمله کرده اند و تعداد زیادی پاسدار کشته اند و تعداد زیادی هم از خودشان کشته داده اند و صد نفرشان دستگیر و زندانی شده اند نمی خواستم چیزی بنویسم و خدای نکرده بچه های معترض داخل کشور را بترسانم و آن ها برای بدنام نشدن و وابسته به مجاهدین خلق شناخته نشدن دست از اعتراضات شان بشویند ولی وقتی دیدم این موضوع در فضای مجازی منعکس شده و این خبر دروغ به هر حال منتشر شده است گفتم این چند خط را بنویسم که مجاهدین خلق ظاهرا به سیم آخر زده اند و یک پاس گل به جمهوری اسلامی داده اند تا او بتواند با بهانه قرار دادن دخالت مجاهدین در حرکت های اعتراضی مردم ایران این حرکت ها را به شدیدترین وجه ممکن سرکوب کنند و این که اگر کسی واقعا کارهایی که مجاهدین ادعا می کنند انجام داده اند انجام بدهد باید مشاعرش را کاملا از دست داده باشد که با معرفی آن ها که می گویند زندانی شده اند به عنوان «مجاهد» جان شان را به خطر بیندازد ولی وقتی برای ما مشخص باشد که دستگیر شدگان نه تنها مجاهد نیستند بلکه مردم و دانشجویانی هستند که طرفدار شاهزاده و مخالف سر سخت مجاهدین هستند آن گاه معلوم می شود که مجاهدین چرا خواهان مجاهد شناخته شدن و نابود شدن شان به دست جمهوری اسلامی هستند.

نبرد ما امروز صرفا علیه حکومت نیست بلکه باید با امثال مجاهدین نیز جانانه مقابله کنیم تا مانع از موفقیت توطئه های ضد مردمی و به نفع جمهوری اسلامی شان شویم....

