رادیو فردا مطلع شده است که یکی از مدیران شبکه «اناچکی» ژاپن در ایران و دفتر آن در تهران بازداشت و روز چهارم اسفند به بند هفت زندان اوین منتقل شده است.
از زمان دقیق و علت بازداشت این مدیر گزارشی منتشر نشده است. با این حال منابع رادیو فردا تأیید میکنند که او صبح سهشنبه پنجم اسفند در سالن بند هفت این زندان که زندانیان سیاسی در آنجا نگهداری میشوند، دیده شده است.
شبکه اناچکی هنوز به درخواست رادیو فردا برای اظهارنظر در مورد این خبر پاسخی نداده است. اناچکی، سازمان ملی پخش رادیو و تلویزیون ژاپن است که بهصورت مستقل و عمومی اداره میشود.
این سازمان با بودجهای که از حق اشتراک شهروندان تأمین میشود، به پخش اخبار، برنامههای فرهنگی، آموزشی، مستند، و سرگرمی به ۱۸ زبان مختلف، از جمله فارسی، میپردازد.
