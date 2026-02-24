در سال ۵۷

شیخ، دیوهایی را که در ما پرورده بود فرا خواند

و ما، های و هوی کنان پیرامون‌اش گرد آمدیم

و با آوازِ «خر برفت و خر برفت و خر برفت»

نادانسته باختن آزادی‌مان را جشن گرفتیم

راه‌های غرب را ویران کردیم

و همراه شیخ و رفقا روانه‌ی شرق و کربلا شدیم

*

رفقا که به کوری و کری ایدئولوژیک دچار شده بودند

همراه شیخ با هیجان فریاد می‌زدند:

مرگ بر اسرائیل! مرگ برآمریکا!

و این شعارها را تا رسیدن به ارگاسم سیاسی تکرار می‌کردند

و به حکومت شاه سخت می‌تاختند که چرا

جامعه‌اش همچو آرمان‌هاشان زیبا نیست

جامعه‌ای کمونیستی که همه در آن پرواز می‌کنند

و هیچ انسانی نیست که در آن پرنده نشده باشد

و چرا در گوشه و کنار کشور

جشنواره‌های هنر برپا می‌کند

و آن دیگری جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی توحیدی می‌خواست

بیابانی برهوت به فرمانروایی الله

که هرگوشه‌اش قدیسی مشغول سربریدن کافری باشد

*

و این برادران و رفقای فلسطینیست

که در فلسطین دوره‌های خرابکاری،

بمب‌سازی و ترور دیده‌ بودند

سخت از شاه دلچرکین بودند که چرا

ایران را به سوی غرب می‌برد

و چرا نمی‌گذارد که آنان آزادانه

از مهارت‌های خرابکاری‌شان استفاده کنند

هرجایی را که می‌خواهند منفجر کنند

و هر کارآفرین و هر مقام لشگری

و کشوری را که می‌خواهند ترور بکنند

بانگ ها را غارت کنند

و راه را برای رسیدن به انقلاب‌شان هموار کنند

و چرا ماموران شاه به دنبال دستگیری‌شان هستند

موی دماغ‌شان می‌شوند

این رفقا پس از نیم قرن

پس از این‌همه دست و پا زدن در لجن مقدس

هنوز شاه را نبخشیده‌اند

*

و مجاهدین چنان بسته‌اند

و چنان غرق عالم خویش‌اند

که گمان می‌کنند که شاه و شیخ

و شهر و بیابان یکسان است

آنان با رهبری‌ای که پیر نمی‌شود

سرافرازانه

برای خریدن ستایش سیاست‌پیشگان شهیر ولخرجی‌ می‌کنند

و از بازارهای سیاه، سیاهی‌ لشگر اجیر می کنند

تا چشم و هوش را فریب بدهند

و بی‌شرمانه از راستی و درستی و دمکراسی سخن می‌گویند

و خم به ابرو نمی‌آورند

*

آنان که مخالفان‌شان را فاشیست می‌خوانند

با روسری‌های یکرنگ

با کت و شلوار و کراوات یک‌رنگ

سینه زنان و نوحه خوانان در صحرای کربلا سرگردانند

و مانده‌اند که جامعه‌ی بی‌‌طبقه توحیدی‌شان را

در کدام بخش بیابان‌های کربلا به پا کنند

*

و این رفقا و برادران پا در هوا

هنوز به جوانان فرهیخته‌ای که نام ایران را فریاد می‌زنند

پرچم شیر و خورشید را از میان رگبارها به پیش می‌برند

و میلیون میلیون در راه‌های ایران به هم پیوسته‌اند

سنگ می‌اندازند، دشنام می‌دهند، انگ می‌چسبانند

که چرا مانند آنان چپ‌چپی نمی‌روند

و تعریف‌شان را از جهان نمی‌پذیرند

و چرا برای رسیدن به جهان آزاد چنین جانبازی می‌کنندئ=

*

رضا فرمند