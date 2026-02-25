۱- سکوت سپاه و ارتش می تواند دلالت بر این داشته باشد که آپاراتچی های جمهوری اسلامی از تعرض دیگران به خاک کشور ما در این مقطع حساس استقبال می کنند، و استدلال خواهند کرد که وقتی مردم رژیم را نمی خواهند، بفرمایید این هم عواقب آن.

به نقل از بلومبرگ دولت ترکیه اعلام کرده است در صورتی که کشور ایران با خلاء قدرت مواجه شود از مرز عبور کرده و یک منطقه حائل را در داخل خاک ایران ایجاد خواهد کرد تا مانع راه افتادن موج مهاجر از ایران به ترکیه شود. این که اردوغان اعلام کرده قصد اشغال خاک کشور ما را دارد تکرار همان سیاستی است که ترکیه طی ۱۶ سال گدشته در سوریه پی گرفته و عملا یک نوار مرزی به عمق ۳۰ کیلومتر از منطقه کرد نشین شمال سوریه را اشغال کرده است. اظهارات انکارا سندی است مبنی بر اینکه ترکیه خواب های زیادی برای منطقه دیده است، اما عجیب تر این است که وزارت خارجه یا سپاه و ارتش معمولا هیج عکس العملی از خود نشان می دهند.

۲- جمهوری اسلامی و حزب عدالت و توسعه هر دو یک جریان سیاسی اسلامی ارتجاعی در منطقه و پسر خاله حماس و اخوان المسلین هستند که باخت ج ا در جنگ یا رژیم چنج در ایران بی تردید حزب عدالت و توسعه را نیز به دردسر می اندازد. ده سال پیش کودتای مشکوکی در ترکیه شکل گرفت که اردوغان بی درنگ به ایران پرواز و فرار کرد و فقط وقتی هواپیمای او وارد آسمان ایران شد خلبان اعلام کرد که حامل رییس جمهور است. وقتی جمهوری اسلامی و اردوغان اینقدر به هم اعتماد دارند آیا اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه مبنی بر وارد شدن به خاک ایران با مسئولان سپاه یا بیت هماهنگ نشده است؟

۳ـ آیا دولت ترکیه با پیگیری تحولات ایران و مشاهده رشد حیرت انگیز سکولاریسم در ایران که منجر به تحولات بنیادین در کشور و رفتار مردم ایران خواهد شد نگران تاثیر جامعه ترکیه از انقلاب مردم ایران نیست و تهدید برای اشغال منطقه مرزی ایران، تقلا برای کور کردن انقلاب مردم ایران نیست؟



۴ـ دولت ترکیه بعد از قطر دومین قلک پول های حماس و حافظ دلارهای فرزندان رهبران حماس از جمله پسران اسماعیل هنیه است. اخبار مکرری دریافت می شود از انتقال صدها میلیون دلار پول از ایران که مسئولان ج ا آنها را در ترکیه پولشویی یا ذخیره می کنند. بسیاری از کشورهای منطقه معتقد شده اند که کار جمهوری اسلامی تمام است و سقوط رژیم موضوع زمان است که دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. آیا اردوغان با مانور جدید دارد خود را آماده می کند تا سرمایه های انتقالی مسئولان بی آینده را تصاحب کند؟

۵ـ آیا ترکیه قرار است بخش کوچکی از نقشه ای باشد که روسیه برای آینده ایران تدارک دیده است؟



۶ـ بی شک دولت ترکیه و نیز جمهوری آذریایجان بارها ادعاهایی علیه خاک مقدس ما مطرح کر ده اند که هیچگاه با عکس العمل جدی وزارت خارجه مواجه نشده است. مسئولان ج ا نیز بارها تاکید کرده اند که با رفتن این رژیم چیزی از ایران باقی نخواهد ماند و آنچه می ماند اگر سرزمین سوخته نباشد حتما مرزهایی است که رها شده اند تا هرکشوری هر ادعایی دارد تکه ای از آن را صاحب شود. بعید نیست کسانی که رای مردم را بر نمی تابند و دستور شلیک به ۴۰ـ ۵۰ هزار نفر را در دو روز صادر می کنند در روزهای پایانی رژیم، تحرکات ترکیه در مناطق مرزی ما را انتقام خدا و ائمه از مردم ایران تفسیر کنند.



کاش علی خامنه ای در این روزهای سیاه مانند ژنرال های وطن پرست ژاپنی مسئولیت پذیرفته خود کشی می کرد یا حداقل، مانند امپراتور ژآپن تسلیم می شد و خود را فدای کشور می کرد،. هرچند طیفی از این آقایان ویرانی کشور و به آتش کشیده شدن منطقه را پیش کش ظهور امام زمان کرده اند و هیچگاه دغدغه ای برای ایران نداشتند.