Wednesday, Feb 25, 2026

صفحه نخست » سناریوی ترکیه برای تصاحب سرمایه‌های مسئولان رژیم؟

رنسانس مردم ایران دندان های اردوغان را خرد می کند!roostayee.jpg

فرزانه روستایی

به نقل از بلومبرگ دولت ترکیه اعلام کرده است در صورتی که کشور ایران با خلاء قدرت مواجه شود از مرز عبور کرده و یک منطقه حائل را در داخل خاک ایران ایجاد خواهد کرد تا مانع راه افتادن موج مهاجر از ایران به ترکیه شود. این که اردوغان اعلام کرده قصد اشغال خاک کشور ما را دارد تکرار همان سیاستی است که ترکیه طی ۱۶ سال گدشته در سوریه پی گرفته و عملا یک نوار مرزی به عمق ۳۰ کیلومتر از منطقه کرد نشین شمال سوریه را اشغال کرده است. اظهارات انکارا سندی است مبنی بر اینکه ترکیه خواب های زیادی برای منطقه دیده است، اما عجیب تر این است که وزارت خارجه یا سپاه و ارتش معمولا هیج عکس العملی از خود نشان می دهند.

۱- سکوت سپاه و ارتش می تواند دلالت بر این داشته باشد که آپاراتچی های جمهوری اسلامی از تعرض دیگران به خاک کشور ما در این مقطع حساس استقبال می کنند، و استدلال خواهند کرد که وقتی مردم رژیم را نمی خواهند، بفرمایید این هم عواقب آن.

۲- جمهوری اسلامی و حزب عدالت و توسعه هر دو یک جریان سیاسی اسلامی ارتجاعی در منطقه و پسر خاله حماس و اخوان المسلین هستند که باخت ج ا در جنگ یا رژیم چنج در ایران بی تردید حزب عدالت و توسعه را نیز به دردسر می اندازد. ده سال پیش کودتای مشکوکی در ترکیه شکل گرفت که اردوغان بی درنگ به ایران پرواز و فرار کرد و فقط وقتی هواپیمای او وارد آسمان ایران شد خلبان اعلام کرد که حامل رییس جمهور است. وقتی جمهوری اسلامی و اردوغان اینقدر به هم اعتماد دارند آیا اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه مبنی بر وارد شدن به خاک ایران با مسئولان سپاه یا بیت هماهنگ نشده است؟

۳ـ آیا دولت ترکیه با پیگیری تحولات ایران و مشاهده رشد حیرت انگیز سکولاریسم در ایران که منجر به تحولات بنیادین در کشور و رفتار مردم ایران خواهد شد نگران تاثیر جامعه ترکیه از انقلاب مردم ایران نیست و تهدید برای اشغال منطقه مرزی ایران، تقلا برای کور کردن انقلاب مردم ایران نیست؟

۴ـ دولت ترکیه بعد از قطر دومین قلک پول های حماس و حافظ دلارهای فرزندان رهبران حماس از جمله پسران اسماعیل هنیه است. اخبار مکرری دریافت می شود از انتقال صدها میلیون دلار پول از ایران که مسئولان ج ا آنها را در ترکیه پولشویی یا ذخیره می کنند. بسیاری از کشورهای منطقه معتقد شده اند که کار جمهوری اسلامی تمام است و سقوط رژیم موضوع زمان است که دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. آیا اردوغان با مانور جدید دارد خود را آماده می کند تا سرمایه های انتقالی مسئولان بی آینده را تصاحب کند؟

۵ـ آیا ترکیه قرار است بخش کوچکی از نقشه ای باشد که روسیه برای آینده ایران تدارک دیده است؟

۶ـ بی شک دولت ترکیه و نیز جمهوری آذریایجان بارها ادعاهایی علیه خاک مقدس ما مطرح کر ده اند که هیچگاه با عکس العمل جدی وزارت خارجه مواجه نشده است. مسئولان ج ا نیز بارها تاکید کرده اند که با رفتن این رژیم چیزی از ایران باقی نخواهد ماند و آنچه می ماند اگر سرزمین سوخته نباشد حتما مرزهایی است که رها شده اند تا هرکشوری هر ادعایی دارد تکه ای از آن را صاحب شود. بعید نیست کسانی که رای مردم را بر نمی تابند و دستور شلیک به ۴۰ـ ۵۰ هزار نفر را در دو روز صادر می کنند در روزهای پایانی رژیم، تحرکات ترکیه در مناطق مرزی ما را انتقام خدا و ائمه از مردم ایران تفسیر کنند.

کاش علی خامنه ای در این روزهای سیاه مانند ژنرال های وطن پرست ژاپنی مسئولیت پذیرفته خود کشی می کرد یا حداقل، مانند امپراتور ژآپن تسلیم می شد و خود را فدای کشور می کرد،. هرچند طیفی از این آقایان ویرانی کشور و به آتش کشیده شدن منطقه را پیش کش ظهور امام زمان کرده اند و هیچگاه دغدغه ای برای ایران نداشتند.

مطلب قبلی...
turkey.jpg
گزارش جنجالی بلومبرگ: خلأ قدرت شرط ترکیه برای ورود به خاک ایران + واکنش امید شمس
مطلب بعدی...
cia.jpg
پیام فارسی سازمان "سی آی اِی" آمریکا خطاب به ایرانیان‌

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv25-1.jpg
تصاویر لورفته از دختر سرلشکر صفوی در یک دفتر مشاور املاک در ملبورن
goftar25-1.jpg
کالکشن برند امیری با الهام از پوشش محمدرضا شاه
one25.jpg
شاهزاده بابک قاجار کیست
oholic25.jpg
نیم نگاهی به برند ساعدی نیا از گذشته تا به امروز
tv25.jpg
حضور عروس اوکراینی شهرام پهلوی نیا و فرزندش در تظاهرات لس انجلس
goftar25.jpg
بازار بزرگ تهران یکماه بعد از سرکوب خونین و احتمال حمله امریکا
goftar24.jpg
وضعیت شمال تهران در روزهای ناآرام دانشگاه ها
gtv.jpg
از آرشیو تصویری: حضور فرحناز پهلوی برای تدارکات عروسی ایمان پهلوی

از سایت های دیگر

ویدیو: توزیع کاندوم و داروهای ضروری با پهپاد
فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
مهم‌ترین سرنخ نشانه‌های حیات در مریخ: سنگ‌های لکه‌پلنگی
شگفت انگیزترین ها! فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران

پر بیننده ترین ها



tv25-2.jpg
تصاویری از دوست دختر ال منچو که شاید در دستگیری او نقش داشته است
tn.jpg
تورج نگهبان خالق ترانه، ای ایران را بهتر بشناسیم
goftar24-3.jpg
خطرناک‌ترین و قدرتمندترین رهبر کارتل مواد مخدر مکزیک کشته شد؛ «ال منچو» کیست؟
gtv.jpg
بزرگداشت سینمای ایران با حضور ویشکا آسایش و زر امیرابراهیمی در دانشگاه یوسی ای ال
goftar28-2.jpg
نگاهی به توانایی زیردریایی های جمهوری اسلامی
oholic26-1.jpg
محصولات بي مصرفي كه صدقه سر اينستاگرام پر فروش شدند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy