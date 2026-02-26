Thursday, Feb 26, 2026

صفحه نخست » خیلی‌ها دلشان با تیم ملی نیست

ghasempour.jpgایران اینترنشنال - ابراهیم قاسمپور، هافبک پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در گفت‌وگو با اعتماد درباره کاهش محبوبیت تیم ملی فوتبال به دلیل سکوت در برابر کشتن مردم ایران به دست جمهوری اسلامی، گفت: «خیلی‌ها دل خوشی از تیم ملی ندارند. خیلی‌ها دلشان با تیم ملی نیست و برای بازیکنان آرزوی موفقیت نمی‌کنند.»

او در ادامه گفت: «مطمئنا در جام جهانی خیلی کم از تیم ملی حمایت می‌شود.»

عضو تیم ملی در جام جهانی ۱۹۷۸، درباره تاثیر نقش بازیکنان بر بی‌اهمیت شدن فوتبال بین مردم و کاهش علاقه به تیم ملی گفت: «همه اینها دخیل است. از شرایط فعلی مملکت تا نوع برخوردشان و نوع حرف زدنشان مزید بر علت می‌شود.»

او گفت: «ببینید خود آقای پزشکیان می‌گوید مردم ما ناراضی‌اند و ما کاری برایشان نکرده‌ایم، خب یعنی خودشان هم می‌دانند. پس می‌خواهید چه کاری انجام دهید؟ کی می‌خواهید انجام دهید؟ الان نان خوردن مردم سخت شده و تورم سرسام‌آور است و خط فقر بیداد می‌کند. در این شرایط فوتبال اولویت مردم می‌شود یا معیشت و زندگی؟ مسلما فوتبال نیست.»

مطلب بعدی...
araghchikgh.jpg
عراقچی ترور خامنه‌ای را خط قرمز ندانست؟

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv26-1.jpg
فرزند غلامحسین الهام و فاطمه رجبی در آلمان و انگلیس
one26-1.jpg
دوش پرتاب وربا سلاح جدید جمهوری اسلامی چیست
goftar28-2.jpg
از پوری بنایی تا هدیه تهرانی؛ جای خالی‌تان توی ذوق می‌زند
oholic26.jpg
صحبت‌های جنجالی ابراهیم تاتلیس درباره فرزندانش: «از پسرم متنفرم
tv26.jpg
تصاویر یادگاری با برج شهیاد قبل از انقلاب
one26.jpg
حواشی سخنرانی ترامپ در ساختمان کنگره
tv25-1.jpg
تصاویر لورفته از دختر سرلشکر صفوی در یک دفتر مشاور املاک در ملبورن
oholic25.jpg
نیم نگاهی به برند ساعدی نیا از گذشته تا به امروز

از سایت های دیگر

استدعای آیت‌اللهی که میگفت شاه باید بماند
سرنوشت مشابه هویدا و ذوالفقار علی بوتو - از زبان یک عکس
تغییرات خاموش مغز پیش از ابتلا به آلزایمر
فرانسوی‌ها چند بار در ماه رابطه جنسی دارند و اولین بار در چه سنی سکس را تجربه می‌کنند؟

پر بیننده ترین ها



tv25-2.jpg
تصاویری از دوست دختر ال منچو که شاید در دستگیری او نقش داشته است
one25-1.jpg
تصاویر دیدنی از خانه و اتاق و روستای محل تولد امیرکبیر
goftar28-1.jpg
تصاویر عاشقانه محسن نامجو و همسرش آزاده اخلاقی در امریکا
oholic24.jpg
اگر برندهای معروف در شهرهای ایران بودند
tn.jpg
تورج نگهبان خالق ترانه، ای ایران را بهتر بشناسیم
goftar24-3.jpg
خطرناک‌ترین و قدرتمندترین رهبر کارتل مواد مخدر مکزیک کشته شد؛ «ال منچو» کیست؟

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy