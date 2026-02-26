ایران اینترنشنال - ابراهیم قاسمپور، هافبک پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در گفتوگو با اعتماد درباره کاهش محبوبیت تیم ملی فوتبال به دلیل سکوت در برابر کشتن مردم ایران به دست جمهوری اسلامی، گفت: «خیلیها دل خوشی از تیم ملی ندارند. خیلیها دلشان با تیم ملی نیست و برای بازیکنان آرزوی موفقیت نمیکنند.»
او در ادامه گفت: «مطمئنا در جام جهانی خیلی کم از تیم ملی حمایت میشود.»
عضو تیم ملی در جام جهانی ۱۹۷۸، درباره تاثیر نقش بازیکنان بر بیاهمیت شدن فوتبال بین مردم و کاهش علاقه به تیم ملی گفت: «همه اینها دخیل است. از شرایط فعلی مملکت تا نوع برخوردشان و نوع حرف زدنشان مزید بر علت میشود.»
او گفت: «ببینید خود آقای پزشکیان میگوید مردم ما ناراضیاند و ما کاری برایشان نکردهایم، خب یعنی خودشان هم میدانند. پس میخواهید چه کاری انجام دهید؟ کی میخواهید انجام دهید؟ الان نان خوردن مردم سخت شده و تورم سرسامآور است و خط فقر بیداد میکند. در این شرایط فوتبال اولویت مردم میشود یا معیشت و زندگی؟ مسلما فوتبال نیست.»
