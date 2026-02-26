ایندیپندنت - ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که در آن یک مردی حامی جمهوری اسلامی با لحنی صریح از کشتار و سرکوب مردم در جریان انقلاب ملی ایران سخن میگوید و این اقدامات را با افتخار توصیف میکند.
در ادامه ویدیو، فروشنده در واکنش به طرفداری او از جمهوری اسلامی میگوید: «برو بیرون! برو پیش همونایی که بهت یاد دادن به هموطنت بگی تروریست.» تاریخ و زمان ضبط یا انتشار این ویدیو بهطور مستقل تایید نشده است.
ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که در آن یک مردی حامی جمهوری اسلامی با لحنی صریح از کشتار و سرکوب مردم در جریان انقلاب ملی ایران سخن میگوید و این اقدامات را با افتخار توصیف میکند.-- independentpersian (@indypersian) February 25, 2026
در ادامه ویدیو، فروشنده در واکنش به طرفداری او از جمهوری اسلامی میگوید: «برو بیرون! برو... pic.twitter.com/fIoCzAJKnk