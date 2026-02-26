Thursday, Feb 26, 2026

صفحه نخست » باید عقل نداشته باشید! حرف حساب مارکو روبیو در ارتباط با جمهوری اسلامی

باید عقل نداشته باشید که ندانید غنی سازی زیر کوه یعنی چه

ایندیپندنت فارسی - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفت: این‌که ایران نه‌تنها بر غنی‌سازی، بلکه بر انجام آن در مکان‌هایی داخل کوه‌ها اصرار دارد به نظر من، باید از عقل سلیم بی‌بهره باشید که ندانید این یعنی چه یا چه معنایی می‌تواند داشته باشد.

marcorubio.jpgمارکو روبیو: برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی تهدید جدی علیه آمریکا است

ایران اینترنشنال - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفت که برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی تهدیدی علیه آمریکا و منافع آن است.

روبیو چهارشنبه شب ۶ اسفند به وقت واشیگتن به خبرنگاران گفت: «رییس‌جمهوری در سخنان دیشب به روشنی گفت که او همیشه ترجیح می‌دهد مذاکره کند، اما من می‌خواهم همه بدانند که حکومت ایران تهدیدی بسیار جدی برای ایالات متحده بوده و مدت‌هاست که چنین است.»

او نخستین و مهم‌ترین تهدید جمهوری اسلامی را برنامه هسته‌ای آن دانست. روبیو گفت که حکومت ایران تلاش می‌کند پس از نابودی تاسیسات هسته‌ای خود در پی حمله آمریکا، آن را دوباره راه‌اندازی کند. او اضافه کرد: «شما می‌بینید که آن‌ها همواره می‌کوشند بخش‌هایی از آن را بازسازی کنند. در حال حاضر غنی‌سازی انجام نمی‌دهند، اما تلاش می‌کنند به نقطه‌ای برسند که در نهایت بتوانند این کار را انجام دهند.»

وزیر خارجه آمریکا تهدید دیگر جمهوری اسلامی را برنامه موشکی دانست و گفت: «حکومت ایران تعداد بسیار زیادی موشک بالستیک در اختیار دارد، به‌ویژه موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد که ایالات متحده و پایگاه‌های ما در منطقه، و همچنین شرکای ما در منطقه و تمامی پایگاه‌های ما در امارات، قطر و بحرین را تهدید می‌کند.»

روبیو اضافه کرد که رژیم ایران همچنین تجهیزات دریایی در اختیار دارد که کشتیرانی را تهدید می‌کند و می‌کوشد نیروی دریایی آمریکا را به چالش بکشد. به گفته او، جمهوری اسلامی فراتر از برنامه هسته‌ای، تسلیحاتی در اختیار دارد که تنها برای حمله به آمریکا و آمریکایی‌ها طراحی شده‌اند، اگر تصمیم بگیرند چنین کاری انجام دهند.

او توضیح داد: «حکومت ایران تلاش می‌کند با اقداماتی چون فرستادن ماهواره به فضا به موشک بالیستیک قاره پیما دست پیدا کند. آنها در مسیری هستند که روزی قادر خواهند بود به سلاحی برسند که قاره آمریکا را هدف قرار دهد.»

به گفته وزیر خارجه آمریکا مشکل بزرگ این است که جمهوری اسلامی از گفت‌و‌گو درباره موشک‌های بالیستیک خودداری می‌کند.

