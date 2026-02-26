او نخستین و مهم‌ترین تهدید جمهوری اسلامی را برنامه هسته‌ای آن دانست. روبیو گفت که حکومت ایران تلاش می‌کند پس از نابودی تاسیسات هسته‌ای خود در پی حمله آمریکا، آن را دوباره راه‌اندازی کند. او اضافه کرد: «شما می‌بینید که آن‌ها همواره می‌کوشند بخش‌هایی از آن را بازسازی کنند. در حال حاضر غنی‌سازی انجام نمی‌دهند، اما تلاش می‌کنند به نقطه‌ای برسند که در نهایت بتوانند این کار را انجام دهند.»

وزیر خارجه آمریکا تهدید دیگر جمهوری اسلامی را برنامه موشکی دانست و گفت: «حکومت ایران تعداد بسیار زیادی موشک بالستیک در اختیار دارد، به‌ویژه موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد که ایالات متحده و پایگاه‌های ما در منطقه، و همچنین شرکای ما در منطقه و تمامی پایگاه‌های ما در امارات، قطر و بحرین را تهدید می‌کند.»

روبیو اضافه کرد که رژیم ایران همچنین تجهیزات دریایی در اختیار دارد که کشتیرانی را تهدید می‌کند و می‌کوشد نیروی دریایی آمریکا را به چالش بکشد. به گفته او، جمهوری اسلامی فراتر از برنامه هسته‌ای، تسلیحاتی در اختیار دارد که تنها برای حمله به آمریکا و آمریکایی‌ها طراحی شده‌اند، اگر تصمیم بگیرند چنین کاری انجام دهند.

او توضیح داد: «حکومت ایران تلاش می‌کند با اقداماتی چون فرستادن ماهواره به فضا به موشک بالیستیک قاره پیما دست پیدا کند. آنها در مسیری هستند که روزی قادر خواهند بود به سلاحی برسند که قاره آمریکا را هدف قرار دهد.»

به گفته وزیر خارجه آمریکا مشکل بزرگ این است که جمهوری اسلامی از گفت‌و‌گو درباره موشک‌های بالیستیک خودداری می‌کند.