او که ساعاتی پیش از پرواز به ژنو برای دور دیگری از مذاکرات با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا، با ایندیا تودی گفت‌وگو می‌کرد، افزود: «در رسانه‌های آمریکا و جاهای دیگر صحبت‌هایی درباره ترور رهبر مطرح شده است. اما این یک نظام است که در آن همه افراد از طریق سازوکار تثبیت‌شده داخلی جایگزین می‌شوند. هیچ چیز فرو نخواهد پاشید. نظام ما وابسته به افراد نیست، بلکه نظامی است که از سوی مردم حمایت می‌شود.»

در جریان جنگ ۱۲ روزه بسیاری از ارشدترین فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شدند. اکنون در حالی که احتمال حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی افزایش یافته، بار دیگر سرنوشت علی خامنه‌ای که گفته می‌شود به مخفیگاهی در زیر زمین منتقل شده، مورد توجه قرار گرفته است.