Thursday, Feb 26, 2026

صفحه نخست » عراقچی ترور خامنه‌ای را خط قرمز ندانست؟

araghchikgh.jpgعراقچی در پاسخ به سوالی درباره احتمال کشته شدن خامنه‌ای: نظام ما وابسته به افراد نیست

ایران اینترنشنال - عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه ششم اسفند درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون کشته شدن علی خامنه‌ای گفت که جمهوری اسلامی وابسته به افراد نیست و در آن همه افراد از طریق سازوکاری تثبیت‌شده جایگزین می‌شوند.

او که ساعاتی پیش از پرواز به ژنو برای دور دیگری از مذاکرات با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا، با ایندیا تودی گفت‌وگو می‌کرد، افزود: «در رسانه‌های آمریکا و جاهای دیگر صحبت‌هایی درباره ترور رهبر مطرح شده است. اما این یک نظام است که در آن همه افراد از طریق سازوکار تثبیت‌شده داخلی جایگزین می‌شوند. هیچ چیز فرو نخواهد پاشید. نظام ما وابسته به افراد نیست، بلکه نظامی است که از سوی مردم حمایت می‌شود.»

در جریان جنگ ۱۲ روزه بسیاری از ارشدترین فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شدند. اکنون در حالی که احتمال حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی افزایش یافته، بار دیگر سرنوشت علی خامنه‌ای که گفته می‌شود به مخفیگاهی در زیر زمین منتقل شده، مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال عراقچی گفت: «بنابراین اصلا نگران نیستم. همان‌طور که فرماندهان ارشد در میانه جنگ فورا جایگزین شدند و نظام از هم نپاشید، اگر چنین چیزی تکرار شود، نظام بدون مشکل ادامه خواهد یافت.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این مصاحبه، به ایندیا تودی گفت که تهران از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند و اگر واشینگتن مسیر جنگ را انتخاب کند، پایگاه‌های نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه «اهداف مشروع» خواهند بود.

عراقچی افزود: «ما کاملا برای هر دو گزینه صلح و جنگ آماده‌ایم.»

او درباره مذاکرات با آمریکا گفت: «در دور قبل پیشرفت‌های حاصل شد و توانستیم به نوعی درک متقابل برسیم و فکر می‌کنم بر اساس آن درک‌ها می‌توانیم به یک توافق برسیم. باور دارم یک توافق منصفانه، متوازن و عادلانه قابل دستیابی است.»

عراقچی در عین حال تاکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز آماده انجام وظایف خود هستند.

او گفت: «ما می‌دانیم چگونه از خود دفاع کنیم. این همان کاری است که در جنگ گذشته انجام دادیم و از آن جنگ درس‌های زیادی گرفتیم؛ بنابراین اکنون حتی آماده‌تر هستیم. این آمادگی به معنای تمایل به جنگ نیست، بلکه هدف جلوگیری از آن است. وقتی برای جنگ آماده باشید، می‌توانید مانع آن شوید؛ در غیر این صورت، آن را به خانه خود دعوت کرده‌اید.»

مطلب قبلی...
marcorubio.jpg
باید عقل نداشته باشید! حرف حساب مارکو روبیو در ارتباط با جمهوری اسلامی
مطلب بعدی...
ideologic.jpg
مأموریت دشوار اما ضروری: پاک‌سازی ذهن اپوزیسیون از رسوبات ایدئولوژیک + پرسشنامه خودارزیابی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv25-1.jpg
تصاویر لورفته از دختر سرلشکر صفوی در یک دفتر مشاور املاک در ملبورن
goftar25-1.jpg
کالکشن برند امیری با الهام از پوشش محمدرضا شاه
one25.jpg
شاهزاده بابک قاجار کیست
goftar25.jpg
بازار بزرگ تهران یکماه بعد از سرکوب خونین و احتمال حمله امریکا
oholic25.jpg
نیم نگاهی به برند ساعدی نیا از گذشته تا به امروز
tv25.jpg
حضور عروس اوکراینی شهرام پهلوی نیا و فرزندش در تظاهرات لس انجلس
goftar24.jpg
وضعیت شمال تهران در روزهای ناآرام دانشگاه ها
gtv.jpg
از آرشیو تصویری: حضور فرحناز پهلوی برای تدارکات عروسی ایمان پهلوی

از سایت های دیگر

فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ برادر غیرتی
خیانت در رابطه؛ پدیده‌ای اتفاقی یا از قبل برنامه‌ریزی شده؟
سرنوشت غم‌انگیز باهوش‌ترین انسان تاریخ
کاریکاتور هفته: بیلاخ زنان ایرانی به حکومت

پر بیننده ترین ها



tv25-2.jpg
تصاویری از دوست دختر ال منچو که شاید در دستگیری او نقش داشته است
tn.jpg
تورج نگهبان خالق ترانه، ای ایران را بهتر بشناسیم
goftar24-3.jpg
خطرناک‌ترین و قدرتمندترین رهبر کارتل مواد مخدر مکزیک کشته شد؛ «ال منچو» کیست؟
gtv.jpg
بزرگداشت سینمای ایران با حضور ویشکا آسایش و زر امیرابراهیمی در دانشگاه یوسی ای ال
goftar28-2.jpg
نگاهی به توانایی زیردریایی های جمهوری اسلامی
oholic26-1.jpg
محصولات بي مصرفي كه صدقه سر اينستاگرام پر فروش شدند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy