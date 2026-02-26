عصر پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴، آتشسوزی گستردهای در یکی از واحدهای پتروشیمی شهرک صنعتی آبادان رخ داد.
رسانههای داخلی مدعی شدند که مواد اولیه یک شرکت پتروشیمی طعمه حریق شده و آتش مهیب بوده است.
تاکنون گزارشی از تلفات انسانی، مصدوم یا خسارات گسترده منتشر نشده است.
Additional footage of fire incident at petrochemical unit of the Abadan industrial park, Iran. https://t.co/kvneDEOM0I pic.twitter.com/9MmPQMx91U-- Open Source Intel (@Osint613) February 26, 2026
Footage of the masaive fire in an 'industrial complex' in Abadan, Iran https://t.co/ZUTnuEvbsi pic.twitter.com/ozCYCuEmxw-- Open Source Intel (@Osint613) February 26, 2026
