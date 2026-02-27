متنی که در ادامه می‌خوانید، نوشتهٔ دکتر غلامرضا مؤمن، داروساز و جانباز جنگ، است که از داخل ایران برای انتشار در خبرنامه گویا ارسال شده است

دلایل چرخش سیاسی بخشی از جامعه، از جمله دانشجویان، به‌سوی رضا پهلوی



اجازه دهید سخن را بر «نان» استوار کنم

در نگاه بسیاری از مردم، نان بر آزادی تقدم دارد؛ نه از آن رو که آزادی کم‌ارزش‌تر است، بلکه چون در غیاب نان، هیچ توجیهی تاب نمی‌آورد و نمی‌توان فقدانش را حتی یک روز به تعویق انداخت. اما نبود آزادی را می‌توان با جنگ، امنیت یا «مصلحت» توضیح داد. آزادی را می‌شود به بهانه‌ای محدود کرد، اما محروم‌کردن مردم از نان و انتظار سکوت، ناممکن است.

در حافظه جمعی نسل‌هایی که انقلاب ۱۳۵۷ را تجربه کرده‌اند، تصویری از دوران پیش از انقلاب شکل گرفته است: «نان» به‌مثابه نماد بقا فراهم بود؛ زمینه‌های پیشرفت مهیا بود؛ امکان تفریح و تعلق اجتماعی در حدی معقول وجود داشت؛ و جز در حوزه سیاسی، محدودیت فراگیر و ملموسی احساس نمی‌شد. فارغ از داوری درباره آن دوره و شخص محمدرضا شاه پهلوی، این تصویر در ذهن بخشی از جامعه ماندگار شده است.

اکنون پرسش این است: چرا در مدتی نسبتاً کوتاه، گرایش علنی به‌سوی رضا پهلوی در بخشی از جامعه افزایش یافته است؟

پاسخ را می‌توان در دو سطح جست‌وجو کرد: عوامل سیاسی و عوامل روان‌شناختی.



عوامل سیاسی



بخش مهمی از این تغییر گرایش، به ناامیدی گسترده از عملکرد اپوزیسیون در دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در نگاه بسیاری از مردم، درگیری‌های درون‌گروهی، رقابت‌های سهم‌خواهانه و ناتوانی در ایجاد انسجام، چهره‌ای پراکنده و کم‌اثر از اپوزیسیون ساخته است. این وضعیت، همراه با احتیاط یا بی‌میلی قدرت‌های غربی در حمایت بشردوستانه مؤثر از مردم ایران و یا حمایت از یک آلترناتیو مشخص، احساس بن‌بست سیاسی را تشدید کرده است.